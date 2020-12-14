Як привернути гроші в 2021 році? Фіналістка 5 сезону містичного проєкту «Битви екстрасенсів», експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси», спадкова відьма Ярослава Федорова склала список рекомендацій, прислухавшись до яких, ви зможете забезпечити своє фінансове благополуччя на цілий рік! Як привернути гроші за допомогою ритуалів, які Ярослава Федорова рекомендує провести напередодні новорічної ночі! Найцікавіші способи, як привернути гроші в 2021 році, ви дізнаєтеся просто зараз.

«Господарем наступаючого року є Бик. Покровитель нового року відрізняється владою, родючістю та силою. У новому році фінансове благополуччя можна забезпечити собі, в першу чергу, чесною і старанною працею, але допомогти собі в питанні залучення грошей можна, дотримуючись моїх рекомендацій», – поділилася Ярослава Федорова.

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У чому зустрічати рік Бика, щоб залучити гроші

Для початку поговоримо про те, як і в чому варто зустрічати настання нового року. Новорічну ніч краще провести в колі рідних і близьких. Бика приваблюють спокійні тона, такі як сірий, білий, але якщо хочеться додати глибини, чорний теж стане відмінним супутником в оздобленні інтер’єру та виборі нарядів. Прекрасне рішення ‒ додати блиску у свій наряд: срібна брошка, ланцюжок або будь-яка інша прикраса металевого відтінку забезпечать прихильність господаря року до вашої персони.

Що приготувати на Новий рік 2021 року, щоб привернути фінансове благополуччя

Як відомо, Бик ‒ жуйна тварина, яке постійно щось жує. Йому не потрібні особливі вишукані страви. Тому в меню на Новий рік може бути все, чого душа забажає ‒ овочі, м’ясо, риба, фрукти, солодощі. Головне правило ‒ їжа повинна бути смачною, різноманітною і її має бути багато.

Новорічні ритуали для залучення грошей в 2021 році

Тепер звернемо увагу на новорічні ритуали, які допоможуть залучити гроші.

Напередодні нового року обов’язково проведіть вдома генеральне прибирання і викиньте весь непотріб, таким чином ви відкриєте шлях новим потокам енергії (в тому числі і грошовим).

Коли будете накривати на стіл, покладіть під тарілку кожного гостя кілька монеток срібного кольору, після святкування кожен може забрати їх собі.

Можете самі виготовити собі талісман для привертання успіху та багатства. З будь-якого матеріалу зробіть фігурку Бика , під час виготовлення концентруйтеся на думки про гроші (або про конкретну бажану суму). У новорічну ніч поставте талісман у південно-східній частині вашого житла (так званий сектор грошей, згідно з китайським вченням Фен-шуй).

Іще один варіант грошового талісмана можна зробити напередодні нового року. Візьміть шматочок тканини срібного кольору, зшийте невеликий мішечок, вкладіть у нього парну кількість срібних монеток. Коли будете прикрашати ялинку, обов’язково повісьте на неї цей мішечок, а після закінчення новорічних свят зніміть його і носіть із собою.

«Сподіваюся, що вам допоможуть ці нехитрі рекомендації, як привернути гроші в 2021 році за допомогою господаря року – Бика», – додала Ярослава Федорова.

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