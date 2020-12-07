Як привернути удачу на Новий рік 2021: поради Хаяла Алекперова
07.12.2020
Настання Нового року – чудовий привід змінити своє життя на краще, позбутися від невезіння, помилок і промахів та привернути до себе удачу. Як це зробити – розповість один із найсильніших ясновидців країни, екстрасенс і астролог з Азербайджану, постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов.
Прихід Нового року – сприятливий період для змін. У цей час кожен із нас енергетично відчуває себе більш рішучим, відкритим до всього нового та незвіданого. Щоб почати в своєму житті нову главу, в якій вашими вірними супутниками стануть удача та везіння, намагайтеся дотримуватися кількох нехитрих, але дуже ефективних порад.
Як привернути удачу на Новий рік 2021
- Почніть цінувати себе. Вже зараз зробіть собі комплімент – за допитливий розум, хорошу зачіску, струнку фігуру, смачну страва, яку ви приготували, або просто за гарну посмішку. Щойно ви навчитеся цінувати свої сильні сторони та любити себе – навколишній світ відповість тим же. До вас прийде внутрішня гармонія. А значить, ваше енергетичне поле стане непробивним для заздрісних поглядів і негативних слів тих, хто навколо вас. Тоді як постійне самоїдство і самокритика навпаки роблять вас слабкими, тим самим відштовхуючи від вас вдалі можливості та щасливі шанси.
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- Будьте вдячні за те, що у вас є, – здоров’я, цікава робота, щасливе сімейне життя – це те, що для багатьох є заповітною метою. Не забувайте говорити вищим силам «дякую» за своє життя. У світі все закономірно – якщо ви не вмієте бути вдячними, навряд чи хтось знову протягне вам руку допомоги. Забудьте про заздрість, не женіться за чужими ідеалами. Удача приходить до тих, хто цінує її, а не приймає як належне. А тому вже з нового року кидайте шкідливі звички, усуньте сварки та розбіжності з близькими і колегами. Подбайте про те, щоб ваш тил був надійним.
- Будьте сміливішими – не чекайте особливого випадку. Вже з Нового року відважтесь на цікаву подорож, відвідуйте нові місця і знайомтеся з новими людьми. Вітер щасливих змін навряд чи зможе прослизнути в закрите вікно.
- Цінуйте свої помилки. Навіть ті справи та завдання, з якими ви впоралися погано або дуже погано, – насамперед цінний досвід. Вчіться робити висновки та не зупиняйтеся на досягнутому. Щоб зрозуміти, що до вас прийшла удача, потрібно як слід познайомитися з невдачами.
- Допомагайте тим, хто поряд, робіть безкорисливі вчинки. Великодушність і благородство – це ті риси, без яких ви навряд чи зможете насолодитися смаком удачі.
- Прислухайтеся до своєї інтуїції та не бійтеся ризикувати. Везіння – запорука сміливих і відважних людей.
- І останнє, найголовніше. Не робіть свої успіхи та вдалі шанси загальним надбанням. Не розповідайте заздалегідь про свої плани та мрії. Везіння, як і щастя, любить тишу.
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