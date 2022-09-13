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Слідство ведуть екстрасенси

Тыква, запеченная с брынзой:  рецепт Алены Куриловой

13.09.2022

Не секрет, что эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова – не только сильный экстрасенс, но и замечательная хозяйка. Ясновидящая признается, что очень любит готовить, а особенно – запекать. Одним из своих фирменных блюд Алена Курилова считает тыкву, запеченную с брынзой. Подробный рецепт приготовления читайте в материале. 

Тыква с брынзой:  рецепт Алены Куриловой

Ингредиенты:

  • Тыква – 1 кг
  • Брынза  – 250 г
  • Помидоры – 4 шт.
  • Соль, перец по вкусу, зелень и тыквенные семечки для украшения
  • Сливочное масло – 50 г
  • Розмарин (сушеный или 1–2 веточки свежего)
  • Базилик (свежий или сушеный)  
  • Мускатный орех – 1/3 ч. л.

Тыква с брынзой:  рецепт Алены Куриловой

Приготовление:

  1. Сначала нужно тщательно вымыть тыкву, нарезать ее кусочками и отварить в подсоленной воде до полуготовности (мягкости).
  2. Затем очистить от шкурки и нарезать слайсами.
  3. Форму смазать сливочным маслом.
  4. Брынзу нарезать тонкими пластинками, убрав лишнюю влагу.
  5. В форму нужно поочередно выложить слои тыквы и слои брынзы – их количество зависит только от размеров формы (можно использовать и порционные).

Тыква с брынзой:  рецепт Алены Куриловой

  1. Помидоры вымыть, обсушить, острым ножом нарезать тонкими кружками.
  2. Выложить верхним слоем.
  3. Сверху посыпать специями и травами, добавить соль и перец по вкусу (учтите, что брынза уже имеет солоноватый вкус).
  4. Сбрызнуть растопленным сливочным маслом и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут.
  5. Перед подачей украсить очищенными тыквенными семечками или рубленой зеленью.
  6. Подавать блюдо можно и горячим, и холодным – вкус будет одинаково незабываемым!

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