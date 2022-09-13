Тыква с брынзой:  рецепт Алены Куриловой

Тыква, запеченная с брынзой: рецепт Алены Куриловой
Не секрет, что эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» Алена Курилова – не только сильный экстрасенс, но и замечательная хозяйка. Ясновидящая признается, что очень любит готовить, а особенно – запекать. Одним из своих фирменных блюд Алена Курилова считает тыкву, запеченную с брынзой. Подробный рецепт приготовления читайте в материале.
Ингредиенты:
- Тыква – 1 кг
- Брынза – 250 г
- Помидоры – 4 шт.
- Соль, перец по вкусу, зелень и тыквенные семечки для украшения
- Сливочное масло – 50 г
- Розмарин (сушеный или 1–2 веточки свежего)
- Базилик (свежий или сушеный)
- Мускатный орех – 1/3 ч. л.
Приготовление:
- Сначала нужно тщательно вымыть тыкву, нарезать ее кусочками и отварить в подсоленной воде до полуготовности (мягкости).
- Затем очистить от шкурки и нарезать слайсами.
- Форму смазать сливочным маслом.
- Брынзу нарезать тонкими пластинками, убрав лишнюю влагу.
- В форму нужно поочередно выложить слои тыквы и слои брынзы – их количество зависит только от размеров формы (можно использовать и порционные).
- Помидоры вымыть, обсушить, острым ножом нарезать тонкими кружками.
- Выложить верхним слоем.
- Сверху посыпать специями и травами, добавить соль и перец по вкусу (учтите, что брынза уже имеет солоноватый вкус).
- Сбрызнуть растопленным сливочным маслом и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут.
- Перед подачей украсить очищенными тыквенными семечками или рубленой зеленью.
- Подавать блюдо можно и горячим, и холодным – вкус будет одинаково незабываемым!
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