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Рецепт азербайджанской пахлавы от Хаяла Алекперова

13.05.2022

Дважды победитель «Битвы экстрасенсов» в Украине и постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов признается, что у него очень часто спрашивают рецепт пахлавы, которую готовит его мама. По словам ясновидящего, пахлава – это его национальная сладость, которую вместе с родными готовит каждый год.  Рецепт сладости – далее в материале. 

Рецепт азербайджанской пахлавы от Хаяла Алекперова

 Хаял Алекперов признается, что очень любит домашнюю пахлаву, особенно  приготовленную мамой.

«Пахлаву мы готовим каждый год, 21 марта. В этот день мы отмечаем праздник весны — Новруз Байрам. По важности этот праздник, как у христиан Рождество или Пасха. Готовит пахлаву исключительно мама, а мы ей помогаем. Орехи для сладостей мама каждый год берет у мужчины-сейида*, который живет недалеко от нас, в горах, чтобы в нашей семье всегда был достаток и благодать», – рассказал экстрасенс. 

Ингредиенты для теста:

  • мука для замешивания — 250 г 
  • мука для приготовления опары — 3 ст. л. 
  • сухие дрожжи — ½ ч. л. 
  • сахар — 1 ч. л.
  • сливочное масло — 50 г 
  • молоко — 160-170 мл 
  • желток — 1 шт.
  • соль — ½ ч. л. 

Ингредиенты для начинки:

  • измельченные орехи — 500 г (например, грецкие – 250 г и фундук – 250 г)
  • сахар — 400-500 г 
  • кардамон — по вкусу
  • сливочное масло для пропитки слоев — 200 г 

Ингредиенты для медовой поливки:

  • мед — 6 ст. л. 
  • вода — 120 мл 
  • сахар — 200 г 

Ингредиенты для смазывания и украшения:

  • желток — 1 шт.
  • шафран — ½ ч. л. 
  • вода — 80 мл 
  • орехи для украшения

Ингредиенты для заливки:

  • сливочное масло — 100 г 

Способ приготовления:

  1. Залейте шафран кипятком и оставьте настояться, пока будете делать все остальное.
  2. Для опары: возьмите 120 мл молока и разведите там дрожжи. Затем засыпьте туда сахар и добавьте немного муки. Оставьте приготовленное на полчаса.
  3. Для теста: растопите масло, влейте оставшееся молоко, немного остудите. 150 г просеянной муки с солью высыпьте в отдельную емкость, влейте желток, опару и молочно-масляную заготовку. Замесите тесто. Тесто должно быть достаточно мягким, но не липнуть к рукам. Затем емкость с тестом накройте пленкой и оставьте его на час.
  4. Для начинки: грецкие орехи и фундук опустите на несколько минут в кипяток. Затем снимите с орехов кожуру. Фундук обжарьте на сковороде. Измельчите все орехи, добавьте к ним сахарный песок и кардамон.
  5. Затем делайте слой теста, смажьте его растопленным сливочным маслом. Затем посыпьте начинкой из орехов. И так делайте слой за слоем. В конце слой теста должен быть немного толще остальных, чтобы он не лопнул при готовке. После нарежьте сладость ромбиками. Желток смешайте с шафрановой водой и промажьте этим составом весь верхний слой выпечки. Затем украсьте каждый ромбик орехами и полейте топленым сливочным маслом.
  6. Можно приготовить пахлаву в духовке – противень отправьте в духовой шкаф и выпекайте 20 минут при 180°C. Однако в семье Хаяла Алекперова пахлава делается на углях.  

*Сейид — почетный титул у мусульман для потомков пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму и внука Хусейна. В сознании мусульман сейиды отождествляются с религиозными и одаренными сверхспособностями людьми. 

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