Как привлечь здоровье в новом году: советы Алены Куриловой
Люди зачастую планируют начинать перемены в жизни с какой-то определенной даты. Но разве можно выбрать день, который подходил бы для этого лучше, чем Новый год? А есть ли что-то важнее здоровья? О том, как привлечь здоровье в 2022 году, рассказала двукратная победительница «Битвы экстрасенсов», эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящая Алена Курилова. Подробнее – в материале.
«Для того, чтобы уберечься от болезней, сохранить и приумножить свое здоровье в год Тигра, нужно помнить простое правило: Тигр любит профессионалов своего дела. Разделяйте его мнение. Если заболели, то обращайтесь только к специалистам. Никакого самолечения и сомнительных рецептов. Этот год будет интересным, а также урожайным и благодатным для старательных и целеустремленных. Тигр любит тех, кто разрабатывает дальновидные планы», – рассказала Алена Курилова.
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Итак, как привлечь здоровье в новом 2022 году?
- Если у вас проблемы с весом, обязательно подумайте о комплексе тренировок или курсе похудения на несколько месяцев.
- Рассмотрите как вариант плановое санаторно-курортное лечение. И обязательно – плановый отдых!
- Комплексы лечения хронических болезней планируйте в дни убывающей луны.
- Лечение волос, кожи, ногтей и другие косметические процедуры планируйте на растущую луну.
- Успокоительные травяные чаи с медом и сладостями очень полезны накануне полнолуния.
- Молодой месяц – время экспериментов. Планируйте уход за зубами и ротовой полостью. В этот период процедуры дают невероятные результаты.
- Для людей, страдающих болезнями суставом, полезно в 2022 году носить шерстяные вещи желто-коричневых, оранжевых оттенков.