Люди во все времена особенно почитают Страстную пятницу. В этот день нельзя ничего есть до выноса плащаницы, а после — кушать только хлеб и пить чистую воду. Что нельзя делать в Страстную пятницу, а что наоборот — лучше сделать именно в этот день? Об этом рассказала победительница «Битвы экстрасенсов» в Украине, эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», мольфарка Елена Стеценко.

Пасха 2021: обычаи и традиции

«В этот день нельзя ничего втыкать в землю, особенно железные предметы. Считается, что того, кто это сделает, постигнет беда. Посаженное в этот день дерево или другое растение обязательно погибнет. А вот петрушка, посаженная в этот день, даст двойной урожай», — рассказала мольфарка.

Что нельзя делать в Страстную пятницу?

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В этот вдень нельзя работать, шить, резать и пилить. Это считается большим грехом. Даже хлеб резать нельзя, а только ломать. А еще тесто для хлеба стоит замешивать в чистый четверг, а выпекать — в Страстную пятницу. Считается, что хлеб, испеченный в этот день, не заплесневеет в течение всего года, а еще может вылечить от всех болезней. Этот хлеб служит оберегом от многих неприятностей и бед. Также существует очень много народных примет.

«В день Страстной пятницы не принято шуметь, особенно смеяться. Говорят что те, кто в этот день будут смеяться, потом весь год будут плакать. Этот день лучше всего посвятить мыслям о жизни, о том, какая она мимолетная, думать об Иисусе Христе, которого распяли на Голгофе», — советует Елена Стеценко.

Что можно делать в Страстную пятницу?

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В Страстную пятницу запрещено работать, выпекать куличи, но в этот день не возбраняется выполнение срочной и необходимой работы.

После пятничной службы важно принести домой 12 свечей и оставить их догореть полностью. Этот обряд принесет благополучие и счастье. В этот день богослужение проникнуто скорбью, но несмотря на это, оно уже готовит верующих к предстоящему празднику Воскресения Христова.

Берегите себя и близких!

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