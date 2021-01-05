Рождественский ритуал на укрепление семьи
05.01.2021
Рождественские ритуалы имеют самую большую эффективность и силу. Существуют ритуалы на Рождество, которые помогут укрепить семью. Об одном из них рассказала победительница «Битвы экстрасенсов» и эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» Жанна Шулакова.
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Рождественский ритуал на укрепление семьи
- Нужно взять мешочек, торбочку, пакетик или, в идеальном варианте, сшить холщовый мешочек и сложить туда все, что желаете. Например, зерно пшеницы – это здоровье. Для того, чтобы привлечь любовь, нужно сшить мешочек из ткани красного цвета.
- Мешочек нужно положить под порог. Если его нет, тогда в любое место в коридоре, где его никто не сможет задеть или переместить. В крайнем случае – положить в тумбочку, которая стоит в коридоре.
- Хранить мешочек нужно до следующего Рождества.
- Мешочек ни в коем случае нельзя выбрасывать. Его нужно закопать в землю.
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