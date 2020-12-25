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Как привлечь любовь в новом 2021 году: советы Яны Пасынковой

25.12.2020

Привлечь в свою жизнь любовь мечтает чуть ли не каждый. Кто-то занимается активным поиском, а кто-то живет с мыслью о том, что «любовь нечаянно нагрянет»… Как бы там ни было, а в современном мире этого чувства можно ждать годами! О том, как привлечь любовь в новом 2021 году, рассказала победительница 15 сезона «Битвы экстрасенсов», эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» таролог Яна Пасынкова.  

Яна Пасынкова

«В 2021 году любовь придёт исключительно к достойным и преданным, а привлекать ее иными способами бесполезно! Хозяин года, Бык, на дух не переносит обман и ложь. Следующий год станет показательным для всех, кто находится в отношениях», поделилась Яна Пасынкова.

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как привлечь любовь

Как привлечь любовь в новом 2021 году

  • В новом году избегайте лжи и лукавства, чтобы привлечь любовь или сохранить ее.
  • Если в вашей паре новый год начинается с ссоры это плохой знак, старайтесь этого не допустить.
  • Те, кто в будущем году встретит человека, с которым наладится полное взаимопонимание, станут обладателями самого лучшего партнера на всю жизнь. А те пары, которые уже вместе, должны почувствовать укрепление отношений, что является прекрасным знаком, который говорит о том, что вы будете вместе долго и счастливо.
  • Будьте честны, искренни и любите. Только в этом случае хозяйка года, Крыса, защитит существующие отношения или преподнесет новые, самые лучшие!

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