Как привлечь деньги в 2021 году? Финалистка 5 сезона мистического проекта «Битвы экстрасенсов», эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы», потомственная ведьма Ярослава Федорова составила список рекомендаций, прислушавшись к которым, вы сможете обеспечить свое финансовое благополучие на целый год! Самые интересные способы, как привлечь деньги в 2021 году, вы узнаете прямо сейчас.

«Хозяином наступающего года является Бык. Покровитель нового года отличается властью, плодородием, силой. В новом году финансовое благополучие можно обеспечить себе, в первую очередь, честным и усердным трудом, но помочь себе в вопросе привлечения денег можно, следуя моим рекомендациям», – поделилась Ярослава Федорова.



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В чем встречать год Быка, чтобы привлечь деньги

Для начала поговорим о том, как и в чем лучше встречать наступление нового года. Новогоднюю ночь лучше провести в кругу родных и близких. Быка привлекают спокойные тона, такие как серый, белый, но если хочется добавить глубины, черный тоже станет отличным спутником в украшении интерьера и выборе нарядов. Прекрасное решение — добавить блеска в свой наряд: серебряная брошь, цепочка или любое другое украшение металлического оттенка обеспечат благосклонность хозяина года к вашей персоне.

Что приготовить на Новый год 2021, чтобы привлечь финансовое благополучие

Как известно, Бык – жвачное животное, которое постоянно что-то жуёт. Ему не нужны особые изыски. Поэтому в меню на Новый год может быть все, что душа пожелает – овощи, мясо, рыба, фрукты, сладости. Главное правило – еда должна быть вкусной, разнообразной и ее должно быть много.

Новогодние ритуалы для привлечения денег в 2021 году

Теперь обратим внимание на новогодние ритуалы, которые помогут привлечь деньги.

Накануне нового года обязательно проведите дома генеральную уборку и выбросьте весь ненужный хлам, таким образом вы откроете путь новым потокам энергии (в том числе и денежным).

Когда будете накрывать на стол, положите под тарелку каждого гостя несколько монеток серебряного цвета, по окончанию празднования каждый может забрать их себе.

Можете сами изготовить себе талисман для привлечения успеха и богатства. Из любого материала сделайте фигурку Быка, во время изготовления концентрируйтесь на мысли о деньгах (или о конкретной желаемой сумме). В новогоднюю ночь поставьте талисман в юго-восточной части вашего жилья (так называемый сектор денег, согласно китайскому учению Фэн-шуй).

Еще один вариант денежного талисмана можно изготовить накануне нового года. Возьмите кусочек ткани серебряного цвета, сшейте небольшой мешочек, вложите в него парное количество серебряных монеток. Когда будете украшать елку, обязательно повесьте на неё этот мешочек, а по окончанию новогодних праздников снимите его и носите при себе.

«Надеюсь, что вам помогут эти нехитрые рекомендации, как привлечь деньги в 2021 году с помощью хозяина года Быка», – добавила Ярослава Федорова.

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