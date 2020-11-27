Конец года – замечательное время, чтобы настроиться на правильный лад и подумать о том, как сделать наступающий год более удачным, успешным и плодотворным. Для этого нужно позаботиться об энергетике своей и окружающего вас пространства, следуя этим простым советам от Ярославы Федоровой, финалистки 5 сезона «Битвы экстрасенсов».

Больше по теме: Обязанности крестных родителей и как их правильно выбрать

Как правильно закончить 2020 год

Перед наступлением Нового года постарайтесь отдать все долги и кредиты! Не забывайте также о тех вещах, которые вы позаимствовали у кого-то на временное пользование. Обязательно их верните. Утверждение о том, что в Новый год нельзя идти с долгами — верное. Потому как энергетически обиды и негодования людей, которые рассчитывали на обязательность и порядочность тех, кому они сделали добрую услугу, могут принести немало неприятностей.

Перед новогодними праздниками нужно избавиться от хлама в собственном доме! К примеру, выбросить залежи старых газет, одежду, которую вы уже не наденете никуда и ни в каком случае, убрать всю надбитую или треснувшую посуду. Таким образом вы избавитесь от негативной энергетики, из-за которой в доме могут возникать конфликты и непонимание.

Позаботьтесь о том, чтобы уладить все конфликты и разногласия с окружающими. Обязательно попросите прощения у всех, с кем вы ругались, пусть даже в письме или мысленно. И сами простите своих обидчиков! Это избавит вас от негатива и очистит вашу ауру.

Ну, и самое главное — вспомните самые приятные моменты, хороших людей, встречу с которыми подарил вам уходящий год. И не забудьте поблагодарить Бога за все хорошее, что случилось с вами в уходящем году.

Как оставить неприятности в уходящем 2020 году

Ярослава Федорова рассказала, что наступление Нового года предвещает начало нового этапа жизни для каждого из нас. Для того, чтобы все плохое осталось в уходящем году, стоит немного остановиться и уделить время себе, своим мыслям. Подумайте о своих достижениях в уходящем году, поблагодарите вселенную за то, что услышала ваши просьбы и дала возможность реализовать ваш потенциал для достижения поставленных целей. Не стоит долго думать о неудачах и винить себя, ведь любая неудача – это всего лишь временное явление, которое помогает понять, что именно мы делаем не так.

Ярослава Федорова советует составить список тех неудач и обид, которые вас особенно огорчили в уходящем году, и провести ритуал, направленный на избавление от негатива. Купите небольшую свечу синего, голубого или фиолетового цвета (при выборе руководствуйтесь подсказками внутреннего ощущения).

«22 декабря, в день зимнего солнцестояния, после захода солнца нужно зажечь купленную свечу и сжечь этот список. Во время сжигания сконцентрируйтесь на пламени, почувствуйте, как оно очищает ваши мысли от обид и негатива. Оставшийся пепел развейте по ветру», – советует Ярослава. Не стоит забывать и о своём жизненном пространстве, его нужно обязательно очистить от старого хлама и ненужных вещей, таким образом вы освобождаете место для прихода чего-то нового в ваш дом. Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ