Что значит кошка для дома и трактование цветов животного

Загадочные животные, повадки которых зачастую сложно обьяснить, всегда славились своей рассудительностью. Никогда не выбирая опасных маршрутов, если есть более безопасные, кошки, имея девять жизней, вполне обходятся одной. Издавна считалось, что кошки обладают некой магической силой и защищают место обитания от злых духов… Но так ли это на самом деле? И зависит ли эта сила от цвета их шерсти? Рыжий, черный, трехцветный, двухцветный кот или кошка – что значат их цвета? А также какое значение имеет кошка для дома – читайте в материале.

Почему при новоселье принято первой пускать через порог кошку

Кошка не только защищает дом от появления новой нечисти, но и избавляет от уже обитающей. Это свойство очень полезно тем, кто переселяется в дом, где уже кто-то жил ранее, и не знает, как улучшить энергетику дома. Известно, что кошка ощущает пересечения магнитных полей, посему место, где она ляжет, впервые войдя в обитель, – лучшее место для человека, и кровать следует ставить именно там!

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Кошка может избавить дом от нечисти

Заметив нечистую силу, кошка изначально наблюдает и пытается выяснить ее намерения. Однако если оказывается, что сущность несет угрозу территории, кошка тут же предпринимает попытки ее изгнать, задействовав свое энергетическое поле. Если старания оказываются удачными, кошка втягивает нечисть в себя и попросту уводит из дома.

Если вы заметили, что кошка часто находится в определенном месте дома в напряженной позе – знайте, скорее всего, там поселилась какая-то нечисть! Для того, чтобы помочь любимцу от нее избавиться, прочтите на этом месте молитву, проведите очистительный ритуал или хотя бы окурите место полынью!

Есть ли связь между кошкой и домовым?

Говоря о доме, сложно не упомянуть факт того, что домовые очень любят кошек. Это обусловлено тем, что именно кошка выступает неким проводником между человеческим и потусторонним мирами. Следует отметить также, что домовые практически никогда не вредят тем, кто проживает в квартире с кошкой.



Присутствие кошки защищает от сглаза и порчи

Для того чтобы защитить себя от сглаза или порчи, в момент возможной опасности или при разговоре с тем, кого подозреваете в нечистом, держите на руках кошку, при этом поглаживая левой рукой ее загривок, а правой – хвост. Таким образом ваши энергополя сомкнутся, что создаст магический щит, способный выдержать удар даже со стороны сильной ведьмы.

Что означает, если кошка трется о ваши ноги

Следует понимать, что если кошка трется о ваши ноги, она не обязательно ластится, а еще и делится своей магической силой. Если в этот момент прогнать ее, вы попросту откажетесь от положительной энергии! Отметим также, что в следующий раз кошка уже не будет такой доброй и вместо того, чтобы снова предложить вам астральную силу, может наоборот, забрать ее!

Целительные способности кошки

Каждая кошка, независимо от породы и цвета, обладает способностью к лечению. Кроме того, они могут лечить своих хозяев даже непроизвольно, ложась на их больные места. Известен и тот факт, что обычное простое поглаживание кошки избавляет человека от стрессов и нервного напряжения. А вот поглаживание хвоста кошки белого цвета благотворно влияет на зрение!

Приметы, связанные с кошкой:

Если кошка сворачивается клубком – к морозу

Крепко спит лежа на спине – к теплу

Скребет лапами стену – к непогожему ветру

Лижет хвост – к дождю

Если кошка умывается или загребает лапами – ожидайте гостей (если при этом лапы холодные – гости будут нежеланные! Если теплые – приедут друзья или родственники).

Почему при выборе кошки следует обращать внимание на цвет животного?

Людям, которые планируют на полную использовать магические свойства кошки, обязательно должны знать, как правильно выбрать себе питомца. Отметим, что одним из важнейших факторов при выборе кошки или кота для магических процедур является цвет их шерсти!

Что означают цвета кошек?

Черный цвет: колдовство, оккультные силы, глубинная магия и защита! Несмотря на бытующие суеверия, питомцы этого окраса не только забирают у хозяев негативную энергетику, но и отводят беды, даруют мудрость и проницательность.

Рыжая кошка или кот – классический спутник ведьм! Представители этого окраса несут энергию достатка и денег! Кроме того, они наполнены очень мощной мужской силой, энергией Солнца и энергией Янь.

Серые представители кошек обычно молчаливые и скрытные. Бытует мнение, что они приносят любовь, счастье, удачу, а также помогают настроить баланс и привести эмоции в стабильное состояние.

Белые кошки обладают наибольшей целительной силой! Им свойственно дарить людям чувство красоты, снимать напряжение, а также заряжать своих хозяев очищающей энергией здоровья.

Колор-пойнт (окрас сиамской кошки). Принято считать, что кошки такого окраса приносят долгожительство, а также приносят славу и успех.

Калико (трехцветная) несет удачу, охраняет дом и семью от вреда! Кроме того, приносит в дом счастье и благополучие.

Двухцветные (черно-белые, рыже-белые, серые с белым) – самые дружелюбные кошки, которые, кроме этого, обладают лучшей способностью к охоте. Дарят своим хозяевам энергию мудрости и понимания.

Кошка черепахового окраса обладает чистой магией, которая дарует ясновидение и способности к целительству.

Золотистые кошки, которые выделяются мудростью и игривостью, помогают хозяевам освоить вековую мудрость и солнечную магию.

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