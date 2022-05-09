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Video: Ядерна зброя: як діяти під час атаки

Як поводитися при ядерному вибуху, щоб врятуватися: дивитись онлайн випуск рубрики "Надійні поради" у програмі Все буде добре від 09.05.2022 на сайті СТБ
Порада 23 | 09.05.2022 | Надійні поради

Обстріли ЗАЕС та ЧАЕС нагадали всім про загрозу ядерної зброї зі сторони ворога. Надія Матвєєва в проєкті Все буде добре. Надійні поради розповість про те, як врятуватися від наслідків ядерного вибуху та захиститися від радіоактивних опадів. Які укриття врятують життя під час ядерної атаки? Що треба закупити для домашньої аптечки? Чи справді вибух може осліпити, якщо на нього дивитися? Усі подробиці дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Надійні поради.

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Все буде добре! Надійні поради дивитися всі випуски

Випуск Надійні поради: як діяти, якщо опинилися під завалом будинку

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