Обстріли ЗАЕС та ЧАЕС нагадали всім про загрозу ядерної зброї зі сторони ворога. Надія Матвєєва в проєкті Все буде добре. Надійні поради розповість про те, як врятуватися від наслідків ядерного вибуху та захиститися від радіоактивних опадів. Які укриття врятують життя під час ядерної атаки? Що треба закупити для домашньої аптечки? Чи справді вибух може осліпити, якщо на нього дивитися? Усі подробиці дивіться онлайн у проєкті Все буде добре. Надійні поради.

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Випуск Надійні поради: як діяти, якщо опинилися під завалом будинку