Війна наклала відбиток на психіку мільйонів українців. У програмі Все буде добре. Допомога психолога випуск від 20.06.2022 Дмитро Карпачов відповідає на запитання глядачів, які зіткнулися із новими труднощами через війну в Україні.

Катерина живе у Києві з 8-го класу, але вся її родина з росії. Дівчина відчуває сором через свою національну приналежність. Вона намагається пояснити родичам, що насправді відбувається в Україні, але ті продовжують вірити російській пропаганді. Через це Катерина відчуває провину та сором. Як бути у такому разі? Відповідає Дмитро Карпачов у програмі Все буде добре. Допомога психолога від 20.06.2022.

Анна зараз живе у Польщі з двома доньками. Вона багато працює, тому майже всі обов'язки щодо догляду за молодшою ​​дитиною взяла на себе старша сестра. Чи правильно це? Як зберегти баланс між роботою та дітьми? Дивіться у проєкті Все буде добре. Допомога психолога від 20.06.2022.

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