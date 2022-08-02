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Все буде добре

Video: Волонтери з Чернігова: допомагають бабусі Ганні розібрати завали зруйнованого будинку

Історія Анни Петрівни, чкій відбудували будинок волонтери: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 02.08.2022 на сайті СТБ
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Ми з України: історія Анни Петрівни дивитись онлайн випуск від 02.08.2022
Все буде добре

Волонтери з Чернігова: допомагають бабусі Ганні розібрати завали зруйнованого будинку

 Ми з України: історія Анни Петрівни дивитись онлайн випуск від 02.08.2022
Все буде добре

Нова пошта в Харкові допомагала харків’янам із харчами

 Ми з України: історія Анни Петрівни дивитись онлайн випуск від 02.08.2022
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 29.07.2022

 Ми з України: історія Анни Петрівни дивитись онлайн випуск від 02.08.2022
Все буде добре

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Все буде добре. Допомога психолога випуск від 28.07.2022

 Ми з України: історія Анни Петрівни дивитись онлайн випуск від 02.08.2022
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Волонтери з Чернігова: допомагають бабусі Ганні розібрати завали зруйнованого будинку

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Випуск від 02.08.2022 | 02.08.2022 | Ми з України

У проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 02.08.2022 ви почуєте зворушливу історію 76-річної Ганни Петрівни з Чернігова. Рашисти зруйнували будинок самотньої бабусі, забравши те, у що жінка вкладала душу понад 50 років. На щастя, на допомогу Ганні Петрівні прийшли небайдужі волонтери, які взялися відновлювати її помешкання. Більше деталей дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України на сайті СТБ.

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