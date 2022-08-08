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Video: Рятівник із містечка Оріхове: врятував життя 5-річній дівчинці

Історія рятівника із містечка Оріхове, який врятував життя 5-річній дівчинці: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 08.08.2022 на сайті СТБ
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Ми з України: історія рятівника із містечка Оріхове дивитись онлайн випуск від 08.08.2022
Все буде добре

Рятівник із містечка Оріхове: врятував життя 5-річній дівчинці

 Ми з України: історія рятівника із містечка Оріхове дивитись онлайн випуск від 08.08.2022
Все буде добре

Оперний співак Сергій Іванчук із Полтави: допомагав із гуманітаркою та евакуацією жителям Харківщини

 Ми з України: історія рятівника із містечка Оріхове дивитись онлайн випуск від 08.08.2022
Все буде добре

Працівники ДСНС: ліквідовують наслідки обстрілів і рятують людей з-під завалів

 Ми з України: історія рятівника із містечка Оріхове дивитись онлайн випуск від 08.08.2022
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 05.08.2022

 Ми з України: історія рятівника із містечка Оріхове дивитись онлайн випуск від 08.08.2022
Все буде добре

Учасники Ліги Доброго Бігу: організували благодійний онлайн-забіг на підтримку ЗСУ

 Ми з України: історія рятівника із містечка Оріхове дивитись онлайн випуск від 08.08.2022
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Рятівник із містечка Оріхове: врятував життя 5-річній дівчинці

 Ми з України: історія рятівника із містечка Оріхове дивитись онлайн випуск від 08.08.2022
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Оперний співак Сергій Іванчук із Полтави: допомагав із гуманітаркою та евакуацією жителям Харківщини

 Ми з України: історія рятівника із містечка Оріхове дивитись онлайн випуск від 08.08.2022
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Випуск від 08.08.2022 | 08.08.2022 | Ми з України

У проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 08.08.2022 мама двох діток Марія розповість зворушливу історію про воїна ЗСУ, який врятував її 5-річну доньку під час обстрілів. Після цього військовий Владислав став для маленької Анюти рідним дядьком і підтримує зв’язок з новою сім’єю. Не пропустіть неймовірну історію порятунку, яка об’єднала людей, – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України випуск від 08.08.2022 на сайті СТБ!

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