Ми з України: історія рятівника із містечка Оріхове дивитись онлайн випуск від 08.08.2022

Випуск від 08.08.2022 | 08.08.2022 | Ми з України

У проєкті Все буде добре. Ми з України випуск від 08.08.2022 мама двох діток Марія розповість зворушливу історію про воїна ЗСУ, який врятував її 5-річну доньку під час обстрілів. Після цього військовий Владислав став для маленької Анюти рідним дядьком і підтримує зв’язок з новою сім’єю. Не пропустіть неймовірну історію порятунку, яка об’єднала людей, – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України випуск від 08.08.2022 на сайті СТБ!

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