Ми з України: історія Сергія із Маріуполя дивитись онлайн випуск від 04.08.2022

Випуск від 04.08.2022 | 04.08.2022 | Ми з України

Ще одна історія проєкту Все буде добре. Ми з України у випуску від 04.08.2022 доведе незламність українського народу. Сергій із Маріуполя від початку повномасштабного вторгнення був в укритті Азовсталі. Коли ситуація почала погіршуватися, не вистачало води, їжі та ліків, він наважився самостійно вибратися з Азовсталі! Як це було? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України випуск від 04.08.2022 на СТБ.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Ми з України дивитися всі випуски

Випуск Ми з України від 03.08.2022