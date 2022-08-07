Ми з України: історія оперного співака Сергія Іванчука із Полтави дивитись онлайн випуск від 07.08.2022

Video: Оперний співак Сергій Іванчук із Полтави: допомагав із гуманітаркою та евакуацією жителям Харківщини

Історія оперного співака Сергія Іванчука із Полтави, який допомагав із гуманітаркою та евакуацією жителям Харківщини: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 07.08.2022 на сайті СТБ