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Video: Оперний співак Сергій Іванчук із Полтави: допомагав із гуманітаркою та евакуацією жителям Харківщини

Історія оперного співака Сергія Іванчука із Полтави, який допомагав із гуманітаркою та евакуацією жителям Харківщини: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 07.08.2022 на сайті СТБ
Випуски
Ми з України: історія оперного співака Сергія Іванчука із Полтави дивитись онлайн випуск від 07.08.2022
Все буде добре

Оперний співак Сергій Іванчук із Полтави: допомагав із гуманітаркою та евакуацією жителям Харківщини

 Ми з України: історія оперного співака Сергія Іванчука із Полтави дивитись онлайн випуск від 07.08.2022
Все буде добре

Працівники ДСНС: ліквідовують наслідки обстрілів і рятують людей з-під завалів

 Ми з України: історія оперного співака Сергія Іванчука із Полтави дивитись онлайн випуск від 07.08.2022
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 05.08.2022

 Ми з України: історія оперного співака Сергія Іванчука із Полтави дивитись онлайн випуск від 07.08.2022
Все буде добре

Учасники Ліги Доброго Бігу: організували благодійний онлайн-забіг на підтримку ЗСУ

 Ми з України: історія оперного співака Сергія Іванчука із Полтави дивитись онлайн випуск від 07.08.2022
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 Ми з України: історія оперного співака Сергія Іванчука із Полтави дивитись онлайн випуск від 07.08.2022
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Ми з України: історія оперного співака Сергія Іванчука із Полтави дивитись онлайн випуск від 07.08.2022
Все буде добре

Оперний співак Сергій Іванчук із Полтави: допомагав із гуманітаркою та евакуацією жителям Харківщини

 Ми з України: історія оперного співака Сергія Іванчука із Полтави дивитись онлайн випуск від 07.08.2022
Все буде добре

Працівники ДСНС: ліквідовують наслідки обстрілів і рятують людей з-під завалів

 Ми з України: історія оперного співака Сергія Іванчука із Полтави дивитись онлайн випуск від 07.08.2022
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 05.08.2022

 Ми з України: історія оперного співака Сергія Іванчука із Полтави дивитись онлайн випуск від 07.08.2022
Все буде добре

Учасники Ліги Доброго Бігу: організували благодійний онлайн-забіг на підтримку ЗСУ
Все буде добре Випуск від 07.08.2022 Оперний співак Сергій Іванчук із Полтави: допомагав із гуманітаркою та евакуацією жителям Харківщини
Випуск від 07.08.2022 | 07.08.2022 | Ми з України

Не пропустіть історію оперного співака Сергія Іванчука з Полтави, який на період війни забув про сцену та почав допомагати жителям Харківщини з продуктами та евакуацією з місць постійних обстрілів – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України випуск від 07.08.2022 на сайті СТБ.

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