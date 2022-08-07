Ми з України: історія оперного співака Сергія Іванчука із Полтави дивитись онлайн випуск від 07.08.2022

Video: Оперний співак Сергій Іванчук із Полтави: допомагав із гуманітаркою та евакуацією жителям Харківщини
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Випуск від 07.08.2022 | 07.08.2022 | Ми з України
Не пропустіть історію оперного співака Сергія Іванчука з Полтави, який на період війни забув про сцену та почав допомагати жителям Харківщини з продуктами та евакуацією з місць постійних обстрілів – дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Ми з України випуск від 07.08.2022 на сайті СТБ.
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