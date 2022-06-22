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Все буде добре

Video: Олівія Дабровські допомагає українським біженцям у Польщі

Історія Олівії Дабровські з Польщі, яка допомагає українцям: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 22.06.2022 на сайті СТБ
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Ми з України: історія Олівії Дабровські з Польщі дивитись онлайн випуск від 22.06.2022
Все буде добре

Олівія Дабровські допомагає українським біженцям у Польщі

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Олівія Дабровскі – одна із волонтерок, які допомагають українцям у Польщі. У дитинстві героїня Все буде добре. Ми з України зіграла роль у фільмі про війну Список Шиндлера, але вона ніколи не думала, що війна можлива у сучасній Європі. Як Олівія вирішила стати волонтером і як саме вона допомагає українцям, дізнайтесь у програмі Все буде добре. Ми з України випуск від 22.06.2022.

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