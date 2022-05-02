Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради на СТБ. Просто зараз Надія Матвєєва розповість, як врятуватися від пожежі під час обстрілів. Хочете дізнатися, як безпечно покинути будинок, якщо в нього влучив снаряд і почалася пожежа? Чи можна користуватися ліфтом і як захистити легені від потрапляння диму? Відповіді на ці запитання ви знайдете у проєкті Все буде добре. Надійні поради.

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Все буде добре! Надійні поради дивитися всі випуски

Випуск Надійні поради: як не натрапити на аферистів, допомагаючи потерпілим від війни