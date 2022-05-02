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Video: Як врятуватися від пожежі під час обстрілів?

Як вести себе при пожежі під час обстрілів в умовах військового стану: дивитись онлайн випуск рубрики "Надійні поради" у програмі Все Буде Добре від 02.05.2022 на сайті СТБ
Порада 15 | 02.05.2022 | Надійні поради

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради на СТБ. Просто зараз Надія Матвєєва розповість, як врятуватися від пожежі під час обстрілів. Хочете дізнатися, як безпечно покинути будинок, якщо в нього влучив снаряд і почалася пожежа? Чи можна користуватися ліфтом і як захистити легені від потрапляння диму? Відповіді на ці запитання ви знайдете у проєкті Все буде добре. Надійні поради.

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Випуск Надійні поради: як не натрапити на аферистів, допомагаючи потерпілим від війни

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