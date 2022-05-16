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Video: Як на війні не стати жертвою шахраїв і диверсантів, що маскуються під волонтерів?

Як не стати жертвою шахраїв, що маскуються під волонтерів: дивитися онлайн випуск рубрики "Надійні поради" у програмі Все Буде Добре від 16.05.2022 на сайті СТБ
Порада 26 | 16.05.2022 | Надійні поради

Як не стати жертвою шахраїв, бажаючи допомогти армії? Надія Матвєєва у програмі Все буде добре. Надійні поради розповіла, як відрізнити справжніх волонтерів від шахраїв, котрі намагаються нажитися на війні. Дізнайтеся, які документи потрібно перевіряти та як діяти, якщо пропонують допомогу від неперевіреної організації. Дивіться у програмі СТБ Все буде добре, як не стати жертвою шахраїв, які маскуються під волонтерів.

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