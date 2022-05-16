Як не стати жертвою шахраїв, бажаючи допомогти армії? Надія Матвєєва у програмі Все буде добре. Надійні поради розповіла, як відрізнити справжніх волонтерів від шахраїв, котрі намагаються нажитися на війні. Дізнайтеся, які документи потрібно перевіряти та як діяти, якщо пропонують допомогу від неперевіреної організації. Дивіться у програмі СТБ Все буде добре, як не стати жертвою шахраїв, які маскуються під волонтерів.

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Випуск Надійні поради: як зафіксувати збитки від окупантів та отримати компенсацію за зруйнований будинок?