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Video: Як безпечно повернутися додому після евакуації?

Як безпечно повернутися додому після евакуації: дивитися онлайн випуск рубрики "Надійні поради" в програмі Все буде добре від 02.05.2022 на сайті СТБ
Порада 17 | 02.05.2022 | Надійні поради

Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради на СТБ. Просто зараз Надія Матвєєва розповість, як безпечно повернутися додому після евакуації. Хочете дізнатися, коли можна повертатися в місто, де точилися бої? Який шлях краще обрати, якщо їдете на автомобілі? Та яких правил потрібно обов’язково дотримуватися у дорозі? Відповіді на ці запитання ви знайдете у проєкті Все буде добре. Надійні поради.

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Все буде добре! Надійні поради дивитися всі випуски

Випуск Надійні поради: як захиститися під час ракетного обстрілу та після нього

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