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Video: Топ-7 продуктів для жіночої краси

Диетолог Светлана Фус расскажет о продуктах, которые бережно и эффективно улучшат состояние кожи и волос, повлияют на крепость ногтей и сделают взгляд сияющим.
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Выпуск 561 | 09.03.2015 | 2015

З початком перших теплих весняних днів у жінок «загострюється» бажання підкреслити свою красу. Для того, щоб сама природа дбала про вашу привабливості, дієтолог Світлана Фус розповість про продукти, які дбайливо і ефективно поліпшать стан шкіри і волосся, вплинуть на твердість нігтів і зроблять погляд сяючим.

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