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Video: Ритуал для залучення грошей: магічний пиріг від Яни Пасинкової!

Ритуал або обряд, яким поділилася Яна Пасинкова - дуже простий. Потрібно спекти магічний пиріг для залучення грошей перед Трійцею. Дивіться рецепт в відео
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Выпуск 1025 | 29.05.2017 | 2017

Тиждень перед Трійцею вважається магічним! І якщо ви втомилися від нескінченних боргів, кредитів і нестачі грошових коштів, вже сьогодні ви можете зробити крок вперед до свого фінансового благополуччя! Екстрасенс Яна Пасинкова розповість, як і з якої володіючою магічними властивостями рослини, необхідно приготувати пиріг, щоб залучити в будинок гроші.

Ще більше корисних сюжетів дивіться онлайн у випуску Все Буде Добре – 29 травня!

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