Тиждень перед Трійцею вважається магічним! І якщо ви втомилися від нескінченних боргів, кредитів і нестачі грошових коштів, вже сьогодні ви можете зробити крок вперед до свого фінансового благополуччя! Екстрасенс Яна Пасинкова розповість, як і з якої володіючою магічними властивостями рослини, необхідно приготувати пиріг, щоб залучити в будинок гроші.

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