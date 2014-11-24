Взимку рослини, що квітнуть, виглядають по-особливому гарно. Тому якщо ви хочете, щоб всю зиму яскравими фарбами вас радувало цвітіння декабриста або, як його ще називають, різдвяник, необхідно обов’язково прислухатися до порад Неллі Мурашкіної!

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