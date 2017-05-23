У щавлі величезна кількість корисних вітамінів, але варто помилитися з вибором, і ви вже несете додому справжню отруту! Сьогодні Костянтин Грубич розповість, за якими зовнішніми ознаками можна відрізнити безпечну зелень і проведе вікторину, як вибрати щавель, для Світлани Білейчук і Марини Шевченко.

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