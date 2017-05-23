Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Як вибрати щавель, щоб не отруїтися першою зеленню?

Дивіться, як вибрати щавель, щоб не отруїтися першою зеленню? Костянтин Грубич розповів всі секрети про вибір щавлю
Дивіться також
Випуск від 10.06.2022 |Частина 1 |10.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: як світові музиканти підтримують Україну на концертах?...
Випуск від 10.06.2022 |Частина 2 |10.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: народний героїзм українців...
Випуск від 10.06.2022 |Частина 3 |10.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: як живеться знаменитим емігрантам?...
Випуск від 10.06.2022 |Частина 4 |10.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: Макс Чмерковський про виїзд з України та волонтерство...
Випуск від 03.06.2022 |03.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: активізм на Каннському кінофестивалі 2022...
Випуск від 03.06.2022 |03.06.2022| Неймовірна правда про українців
Неймовірна правда про українців: зіркові пари, яких розлучила війна...
Выпуск 1022 | 23.05.2017 | 2017

У щавлі величезна кількість корисних вітамінів, але варто помилитися з вибором, і ви вже несете додому справжню отруту! Сьогодні Костянтин Грубич розповість, за якими зовнішніми ознаками можна відрізнити безпечну зелень і проведе вікторину, як вибрати щавель, для Світлани Білейчук і Марини Шевченко.

Ще більше корисних сюжетів дивіться онлайн у випуску Все Буде Добре – 23 травня!

Дивіться більше цікавих відео в наших розділах тут!         

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send