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У щавлі величезна кількість корисних вітамінів, але варто помилитися з вибором, і ви вже несете додому справжню отруту! Сьогодні Костянтин Грубич розповість, за якими зовнішніми ознаками можна відрізнити безпечну зелень і проведе вікторину, як вибрати щавель, для Світлани Білейчук і Марини Шевченко.
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