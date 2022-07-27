Ми з України: історія Артема з Харкова дивитись онлайн випуск від 27.07.2022

Випуск від 27.07.2022 | 27.07.2022 | Ми з України

Мама Артема у проєкті Все буде добре. Мі з України від 27.07.2022 розповіла про те, як волонтери допомогли влаштувати свято для її сина. Юля виховує двох дітей сама, а після початку війни ще й втратила роботу. Навіть під час війни волонтери змогли допомогти їй зробити справжнє свято для дитини! Дивіться у проєкті Все буде добре. Ми з України від 27.07.2022, як Артем відсвяткував свій день народження.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Ми з України дивитися всі випуски

Випуск Ми з України від 26.07.2022