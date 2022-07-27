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Все буде добре

Video: Одеські волонтери влаштували свято Артему з Харкова

Історія Артема з Харкова, якому одеські волонтери влаштували свято: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 27.07.2022 на сайті СТБ
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Ми з України: історія Артема з Харкова дивитись онлайн випуск від 27.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 26.07.2022

 Ми з України: історія Артема з Харкова дивитись онлайн випуск від 27.07.2022
Все буде добре

Ігор Матроскін та його патріотичні котики

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Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога випуск від 25.07.2022

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Все буде добре

Тату-майстри роблять татуювання на підтримку армії

 Ми з України: історія Артема з Харкова дивитись онлайн випуск від 27.07.2022
Все буде добре

Все буде добре. Неймовірна правда про українців випуск від 22.07.2022

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Олександр організовує свята для постраждалих під час окупації
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Випуск від 27.07.2022 | 27.07.2022 | Ми з України

Мама Артема у проєкті Все буде добре. Мі з України від 27.07.2022 розповіла про те, як волонтери допомогли влаштувати свято для її сина. Юля виховує двох дітей сама, а після початку війни ще й втратила роботу. Навіть під час війни волонтери змогли допомогти їй зробити справжнє свято для дитини! Дивіться у проєкті Все буде добре. Ми з України від 27.07.2022, як Артем відсвяткував свій день народження.

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Все буде добре! Ми з України дивитися всі випуски

Випуск Ми з України від 26.07.2022

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