Дмитро Карпачов в програмі Все буде добре. Ми з України випуск від 27.04.2022 почує історію мешканки Гостомеля, чию оселю зіпсували орки. Жінка зізнається, що їй гидка власна квартира і вона навряд чи зможе там коли-небудь знову жити. Дмитро Карпачов розкаже, як можна спробувати полюбити власне житло після рашистів.
Психолог також дасть багато корисних порад щодо дітей: як розмовляти з дітьми різного віку про війну; що робити, якщо малюк став занадто агресивним; чи можна робити зауваження чужим дітям. Все це та багато іншого дивіться в програмі Все буде добре. Ми з України випуск від 27.04.2022 на сайті СТБ.
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