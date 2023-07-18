Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Які продукти подарують вам ідеальну засмагу, розповіла Світлана Фус

18.07.2023

Всі ми любимо теплу пору року – вітаміни, тепло, відпочинок і відпустка. Також не можна залишити без уваги засмагу, яка приховує блідість шкіри і її недоліки! Однак приймати сонячні ванни теж потрібно правильно – використовувати крем, масло, враховувати часові межі. Але наш дієтолог Світлана Фус впевнена, що запорукою бронзової засмаги є… продукти!

Продукти для ідеальної засмаги

Якщо продукти для засмаги вводити в раціон за один-два тижні до пляжного сезону і продовжити ще на 2-3 тижні після – ви будете володаркою ідеального тону шкіри!

Виноград є потужним антиоксидантом, зменшує роздратування і запалення на шкірі, тонізує її і знімає втому. Цей фрукт підтримає водний баланс і позбавить від сухості і лущення шкіри після засмаги!

У кавунах багато заліза, калію, вітамінів С і В. Якщо регулярно їсти кавуни за 1,5-2 години перед прийомом сонячних ванн, то водний баланс в організмі буде в нормі, клітини шкіри отримають захист від УФ-випромінювання, а загар з’явиться швидше.

Більше на тему: Топ-7 продуктів для жіночої краси

Вживайте 1-2 персика перед виходом на пляж – і безпечна, рівномірна засмага вам забезпечена.

Банани – хороше джерело калію, який бере участь в регуляції водно-сольового обміну і сприяє виробленню меланіну, який допомагає зробити відтінок шкіри яскравим і шоколадним.

Більше на тему: Рецепти масок для обличчя в домашніх умовах: топ-10

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Продукти для ідеальної засмаги
Все буде добре

Допомога психолога: Панічні атаки ― як допомогти собі або близькій людині

 домашний майонез рецепт
Все буде добре

Домашній майонез: рецепт покроковий від Ектора Хіменес-Браво

 Продукти для ідеальної засмаги
Все буде добре

Топ-7 продуктів для жіночої краси

 Продукти для ідеальної засмаги
Все буде добре

Тепловий і сонячний удар: симптоми та перша допомога

 Продукти для ідеальної засмаги
Все буде добре

Як приготувати кукурудзяну кашу правильно і смачно? Секрети Ігоря Місевича

 Продукти для ідеальної засмаги
Все буде добре

Як зняти гель-лак вдома та що для цього потрібно
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати