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Все буде добре

Які продукти подарують вам ідеальну засмагу, розповіла Світлана Фус

22.06.2023

Всі ми любимо теплу пору року – вітаміни, тепло, відпочинок і відпустка. Також не можна залишити без уваги засмагу, яка приховує блідість шкіри і її недоліки! Однак приймати сонячні ванни теж потрібно правильно – використовувати крем, масло, враховувати часові межі. Але наш дієтолог Світлана Фус впевнена, що запорукою бронзової засмаги є… продукти!

Продукти для ідеальної засмаги

Якщо продукти для засмаги вводити в раціон за один-два тижні до пляжного сезону і продовжити ще на 2-3 тижні після – ви будете володаркою ідеального тону шкіри!

Виноград є потужним антиоксидантом, зменшує роздратування і запалення на шкірі, тонізує її і знімає втому. Цей фрукт підтримає водний баланс і позбавить від сухості і лущення шкіри після засмаги!

У кавунах багато заліза, калію, вітамінів С і В. Якщо регулярно їсти кавуни за 1,5-2 години перед прийомом сонячних ванн, то водний баланс в організмі буде в нормі, клітини шкіри отримають захист від УФ-випромінювання, а загар з’явиться швидше.

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Вживайте 1-2 персика перед виходом на пляж – і безпечна, рівномірна засмага вам забезпечена.

Банани – хороше джерело калію, який бере участь в регуляції водно-сольового обміну і сприяє виробленню меланіну, який допомагає зробити відтінок шкіри яскравим і шоколадним.

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