Як приготувати зелений борщ: рецепт Ігоря Місевича
29.05.2023
Ваші рідні не люблять зелений борщ? Кулінар Ігор Місевич стверджує, що приготувати ідеальну страву, яка стане найулюбленішою у вашій родині, дуже просто! Рецепт зеленого борщу від відомого кулінара вже перед вами!
Більше на тему: Найсмачніший борщ: рецепт від Руслани Лижичко
Інгредієнти:
- Свинина – 300 г
- Цибуля – 3 шт.
- Корінь селери – 50 г
- Лавровий лист – 2 шт.
- Картопля – 3 шт.
- Морква – 1 шт.
- Сметана – 4 ст. л.
- Борошно – 200 г
- Щавель – 300 г
- Петрушка – 30 г
- Шпинат – 50 г
- Зелена цибуля – 20 г
- Яйце – 2 шт.
Більше на тему: Окрошка с раковыми шейками: рецепт Владимира Горянского
Приготування:
- Зварити бульйон зі свинини, додавши цибулину, селеру та лавровий лист.
- Бульйон процідити, м’ясо порізати на шматочки.
- У бульйон додати дві цілі картоплини, зварити.
- Цибулю та моркву подрібнити, обсмажити на олії.
- Додати борошно та сметану, розведену бульйоном.
- Додати піджарку в бульйон, потім додати сіль і перець.
- Дістати зварену картоплю, потовкти виделкою і повернути в бульйон.
- Сиру картоплю порізати кубиками, висипати в бульйон.
- За 2 хвилини до готовності додати нарізаний щавель, шпинат і петрушку.
- Довести до кипіння, накрити кришкою і дати настоятися протягом 30 хвилин.
- Подавати зі сметаною, зеленою цибулею і відварним яйцем.
Більше на тему: Суп з редисом: рецепт Ектора Хіменес-Браво
Смачного!