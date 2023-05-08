Як зняти гель-лак вдома та що для цього потрібно

Сьогодні більшість модниць воліють прикрашати нігті гель-лаком. Він міцніший, надійніший і довше тримається, ніж звичайний лак. Однак ніщо не вічне, і гель-лак також має властивість зношуватися за кілька тижнів. Ми навчимо вас, як правильно знімати гелеве покриття з нігтьової пластини в домашніх умовах.

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Професіонали рекомендують використовувати такі засоби:

рідину для зняття манікюрного покриття;

одноразові обгортки або ватяні диски;

палички з апельсинового дерева;

олію для кутикули;

спеціальну пилочку для нігтів.

Якщо вдома немає перелічених засобів, то використовувати також можна: алюмінієву фольгу, ватяні диски або вату, ацетон.

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Інструкція з видалення гель-лаку:

Промийте руки теплою водою. Для зручності ватяні диски рекомендовано розрізати на дві частини. Це саме слід зробити і з фольгою. Змочіть ватяний диск засобом для зняття лаку і прикладіть до нігтьової пластини. Простежте, щоб ацетон не потрапляв на шкіру пальців. Обмотайте вату алюмінієвою фольгою. Повторіть процедуру з кожним нігтем і залиште їх під фольгою на 15 хвилин. Для ефективності обережно промасажуйте нігті, обгорнуті фольгою. Почекавши вказаний час, зніміть фольгу і вату. Якщо гель-лак знявся не повністю, слід закінчити процес за допомогою апельсинової палички, яка вбереже ніготь від пошкодження. Остаточно видалити покриття рекомендовано за допомогою бафа. Надайте нігтям бажану форму. Після очищення нігтьову пластину та кутикулу змастіть поживною олією.

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Дотримуючись пунктів інструкції, ви зможете легко видалити гель-лак з нігтів, а також заощадити час і гроші!