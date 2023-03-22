Як приготувати голубці з молодої капусти з пшоном і білими грибами: покроковий рецепт

Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Як ти
Як ти
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Дієтичні голубці: рецепт із пшоном і грибами

22.03.2023

Полюбляєте голубці, але стомилися від класичного рецепту? Голубці з пшоном та білими грибами допоможуть урізноманітнити ваш раціон. Детальний рецепт читайте в нашому матеріалі.

диетические голубцы рецепт

Інгредієнти:

  • Капуста – 1 качан
  • Печериці – 200 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Сметана – 2-3 ст.л
  • Пшоно – 0, 5 скл.
  • Томатна паста – 2 ст.л

Більше на тему: Томатна окрошка від Алли Костромічової

Спосіб приготування:

  1. Печериці вимити, нарізати невеликими шматочками. Обсмажити на рослинному маслі до м’якості.  
  2. Качан капусти відварити в підсоленій воді 5-7 хвилин. Розібрати на окремі листочки.  
  3. Окремо обсмажити дрібно нарізану цибулю і терту моркву.  
  4. Пшоно ретельно промити. Залити холодною водою і довести до кипіння. Потім воду злити.  
  5. Додати пшоно і гриби в сковороду з цибулею і морквою. Посолити, поперчити та тушкувати все разом 10 хвилин. Потім влити в сковороду 150 мл води і тушкувати, поки вода не вбереться в крупу.  
  6. Викласти пшоняну начинку на капустяні листи. Згорнути конвертиком.  
  7. Голубці перекласти в сотейник. Залити соусом і пекти до готовності (приблизно 10 хв).  
  8. Соус. Обсмажити борошно на соняшниковій олії (1 ст. л.). Потім додати томатну пасту, влити овочевий бульйон або воду. Ретельно перемішати, щоб не було грудочок. Довести до кипіння, за смаком посолити і поперчити.

Смачного!

Більше на тему: Пісні тюфтелі з сочевиці: рецепт

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Як приготувати голубці з молодої капусти з пшоном і білими грибами: покроковий рецепт
Все буде добре

Що приготувати на вечерю: топ 5 страв

 домашний майонез рецепт
Все буде добре

Домашній майонез: рецепт покроковий від Ектора Хіменес-Браво

 Як приготувати голубці з молодої капусти з пшоном і білими грибами: покроковий рецепт
Все буде добре

Як зняти гель-лак вдома та що для цього потрібно

 Як приготувати голубці з молодої капусти з пшоном і білими грибами: покроковий рецепт
Все буде добре

Секрети догляду за орхідеями

 Як приготувати голубці з молодої капусти з пшоном і білими грибами: покроковий рецепт
Все буде добре

Класичний рецепт домашнього глінтвейну

 Як приготувати голубці з молодої капусти з пшоном і білими грибами: покроковий рецепт
Все буде добре

Як приготувати пишні оладки: секрети Олега Ковальчука
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати