Як приготувати голубці з молодої капусти з пшоном і білими грибами: покроковий рецепт

Дієтичні голубці: рецепт із пшоном і грибами
01.02.2023
Полюбляєте голубці, але стомилися від класичного рецепту? Голубці з пшоном та білими грибами допоможуть урізноманітнити ваш раціон. Детальний рецепт читайте в нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- Капуста – 1 качан
- Печериці – 200 г
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Сметана – 2-3 ст.л
- Пшоно – 0, 5 скл.
- Томатна паста – 2 ст.л
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Спосіб приготування:
- Печериці вимити, нарізати невеликими шматочками. Обсмажити на рослинному маслі до м’якості.
- Качан капусти відварити в підсоленій воді 5-7 хвилин. Розібрати на окремі листочки.
- Окремо обсмажити дрібно нарізану цибулю і терту моркву.
- Пшоно ретельно промити. Залити холодною водою і довести до кипіння. Потім воду злити.
- Додати пшоно і гриби в сковороду з цибулею і морквою. Посолити, поперчити та тушкувати все разом 10 хвилин. Потім влити в сковороду 150 мл води і тушкувати, поки вода не вбереться в крупу.
- Викласти пшоняну начинку на капустяні листи. Згорнути конвертиком.
- Голубці перекласти в сотейник. Залити соусом і пекти до готовності (приблизно 10 хв).
- Соус. Обсмажити борошно на соняшниковій олії (1 ст. л.). Потім додати томатну пасту, влити овочевий бульйон або воду. Ретельно перемішати, щоб не було грудочок. Довести до кипіння, за смаком посолити і поперчити.
Смачного!
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