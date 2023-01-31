Як зняти гель-лак вдома та що для цього потрібно
Сьогодні більшість модниць воліють прикрашати нігті гель-лаком. Він міцніший, надійніший і довше тримається, ніж звичайний лак. Однак ніщо не вічне, і гель-лак також має властивість зношуватися за кілька тижнів. Ми навчимо вас, як правильно знімати гелеве покриття з нігтьової пластини в домашніх умовах.
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Професіонали рекомендують використовувати такі засоби:
- рідину для зняття манікюрного покриття;
- одноразові обгортки або ватяні диски;
- палички з апельсинового дерева;
- олію для кутикули;
- спеціальну пилочку для нігтів.
Якщо вдома немає перелічених засобів, то використовувати також можна: алюмінієву фольгу, ватяні диски або вату, ацетон.
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Інструкція з видалення гель-лаку:
- Промийте руки теплою водою.
- Для зручності ватяні диски рекомендовано розрізати на дві частини. Це саме слід зробити і з фольгою.
- Змочіть ватяний диск засобом для зняття лаку і прикладіть до нігтьової пластини.
- Простежте, щоб ацетон не потрапляв на шкіру пальців. Обмотайте вату алюмінієвою фольгою.
- Повторіть процедуру з кожним нігтем і залиште їх під фольгою на 15 хвилин.
- Для ефективності обережно промасажуйте нігті, обгорнуті фольгою. Почекавши вказаний час, зніміть фольгу і вату.
- Якщо гель-лак знявся не повністю, слід закінчити процес за допомогою апельсинової палички, яка вбереже ніготь від пошкодження.
- Остаточно видалити покриття рекомендовано за допомогою бафа.
- Надайте нігтям бажану форму.
- Після очищення нігтьову пластину та кутикулу змастіть поживною олією.
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Дотримуючись пунктів інструкції, ви зможете легко видалити гель-лак з нігтів, а також заощадити час і гроші!