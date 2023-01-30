Що приготувати на вечерю: топ 5 страв
Щовечора будь-яка господиня задається питанням : Що приготувати на вечерю? Ми підготували топ-5 ідей смачних страв, які точно сподобаються Вашим коханим.
1.Свинячі стейки з яблуками
Для приготування цієї страви краще обрати міцні і кисло-солодкі яблука. Свинячий стейк з фруктами не тільки буде ситною і смачною, але й оригінальною вечерею для ваших близьких.
Інгредієнти:
- свинина (стейки) – 4 шт.
- великі яблука – 2 шт.
- лимонний сік – 1 ст.л.
- рослинне масло – 2 ст.л.
- біле вино – 50 мл
- мелений імбир на кінчику ножа
- цукор – 1 ст.л.
- сіль, перець за смаком
Як приготувати свинячі стейки з яблуками?
- Чистимо яблука. Очистіть їх від шкірки і серцевини, наріжте тонкими шматочками і збризніть лимонним соком.
- Посмажте стейки. Для цього спершу м’ясо потрібно посолити і поперчити, потім обсмажити на олії до золотистого кольору.
- Готуємо соус. Очищені яблука, яблука, імбир, цукор, біле вино поміщаємо до сотейника і тушкуємо на невеликому вогні 5 хвилин.
- Подаємо стейки з яблучним соусом та улюбленим гарниром.
2. Чахохбілі з курки
Чахохбілі – національне грузинське блюдо, різновид м’ясного рагу. Спочатку його готували виключно з фазана, але з часом стали робити з будь-якої домашньої птиці. Подавати чахохбілі можна з гарніром на свій смак.
Інгредієнти:
- курка -1/2 шт.
- цибуля – 1 шт.
- морква – 1 шт.
- помідори – 3 шт.
- часник – 5 зубчиків
- прянощі – 1/2 ст.л.
- волоські горіхи – 10 шт.
- зерна граната – 5 г
- зелень кінзи – 2 ст.л.
- цукор – 1 ст.л.
- сіль, перець за смаком
Як приготувати чахохбілі з курки?
- Курку розділити на шматочки середнього розміру і обсмажити на сковорідці без додавання масла.
- Цибулю і моркву дрібно нарізати і обсмажити до золотистого кольору.
- Помідори нарізати теж дрібно, посолити, всипати цукор і злегка їх розім’яти. Перекласти помідори в сотейник, поставити на вогонь і додати обсмажені цибулю і моркву.
- Потім додати обсмажену курку, перемішати і протушкувати кілька хвилин.
- Додати кінзу і часник. Всипати волоські горіхи і сухі спеції. Чахохбілі перекласти в глибокий посуд і прикрасити зернами граната.
3. Запечена риба у фользі з цибулею
Дораду, запечену у фользі з помідорами і цибулею, можна подавати разом з овочевим салатом або картопляним гарніром.
Інгредієнти:
- дорада – 1 шт. (400 г)
- червона цибуля – 1 шт.
- ріпчаста цибуля – 1 шт.
- помідори – 1-2 шт.
- лимон – 1/2 шт.
- оливкова олія, сіль, перець за смаком
- зелений базилік для прикраси
Як приготувати запечену рибу у фользі з цибулею?
- Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями, а томати – тонкими кружечками.
- Маринуємо дораду, натираючи її чорним перцем і сіллю. Поміщаємо всередину риби білу частину зеленої цибулі.
- З фольги згортаємо конверт. На дно конверта кладемо помідори і цибульні півкільця, потім рибу і накриваємо її пір’ям зеленого лука.
- Дораду збризкуємо оливковою олією і лимонним соком, щільно закриваємо конверт.
- У гарячу духовку (180 °) ставимо рибу приблизно на 40 хвилин. При подачі прикрашаємо зеленим базиліком.
4. Смажений рис зі свининою
Економічний та смачний варіант вечері в китайському стилі.
Інгредієнти:
- свинина – 225 г
- заморожений зелений горошок – 1/2 склянки
- варений рис – 400 гр
- рисовий оцет – 2 ст.л.
- імбир (тертий) – 1 ч.л.
- зелена цибуля – 1 пучок
- морква – 2 шт.
- рослинне масло – 2 ст.л.
- яйця – 2 шт.
- соєвий соус – 2 ст.л. + 1/4 ч.л.
- рубаний часник – 1 зубчик
Як приготувати смажений рис по-китайськи?
- У великій сковороді нагріти 1 столову ложку олії на сильному вогні.
- Тим часом, в невеликій мисці, злегка збити яйця з 1/4 чайної ложки соєвого соусу.
- Додати яйця в сковороду і перемішати. Готувати без перемішування протягом хвилини, потім скласти в рулет за допомогою кухонного лопатки. Перекласти яйця на робочу поверхню і нарізати шматочками шириною 1 см.
- Протягом 30 секунд обсмажуємо часник, імбир і білу частину зеленої цибулі в воке (на крайній випадок, у великій сковороді). Після додаємо свинину і смажимо її, розбиваючи м’ясо дерев’яною ложкою, поки воно не приготується.
- Додаємо моркву, горох і раніше приготований рис і перемішуємо.
- Після виливаємо 2 столові ложки соєвого соусу, оцет, додаємо приготоване яйце і готуємо, постійно помішуючи, близько 2 хвилин. Посипаємо рубаним зеленою цибулею і подаємо на стіл
5. Спагеті Болоньєзе від Джеймі Олівера
Болоньєзе – це м’ясний соус у вигляді рагу створений в Італії, подається з різними видами пасти, традиційно перевага віддається спагетті.
Інгредієнти:
- яловичий фарш – 500 гр
- спагетті – 500 гр
- консервовані помідори – 400 гр
- в’ялені помідори – 280 гр
- червоне вино – 200 мл
- копченого бекону з прошарками жиру – 6 шматочків
- свіжий розмарин – 2 гілочки
- часник – 2 зубчики
- цибуля – 1 шт.
- оливкова олія – 1 ст.л.
- сир пармезан за смаком
Як приготувати Спагеті Болоньєзе від Джеймі Олівера?
- Для початку смажимо бекон холодного копчення з прожилками. У глибоку сковорідку наливаємо 1 столову ложку оливкової олії і обсмажуємо 6 шматочків бекону.
- Потім рубаємо листя розмарину на дрібні шматочки і додаємо до бекону. Після додаємо нарізану цибулю і часник. Постійно все перемішуємо приблизно 5 хвилин.
- Додаємо фарш. Розбийте будь грудочки дерев’яною ложкою для того, щоб фарш краще перемішався з іншими інгредієнтами.
- Виливаємо вино в сковорідку. Якщо Ви готуєте пасту для дітей, то не переживайте. Поки страва готується, все вино випарується. Додаємо консервовані помідори до фаршу, перемішуємо. Помідори роздушіть ложкою.
- Викладаємо в’ялені помідори в кухонний комбайн і подрібнюємо їх. Отримане викладіть в сковорідку і гарненько перемішайте.
- Накрийте сковороду кришкою і поставте гарячу духовку (180 °) приблизно на 1 годину. Зніміть кришку через 30 хвилин, і якщо рагу виглядає сухим, додайте трохи води.
- Поки соус готується, займемося приготуванням спагетті. Можна вибрати будь-який вид макаронів, але найчастіше Болоньєзе подають зі спагеті. Після того, як вони зваряться, додаємо кілька ложок соусу і перемішуємо.
- Збризніть оливковим маслом для того, щоб макарони НЕ злиплися. Розкладіть пасту по тарілках, зверху додайте хорошу ложку Болоньєзе. Натріть сир Пармезан прямо на готову страву.
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