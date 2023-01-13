Домашній глінтвейн: рецепт класичний

Класичний рецепт домашнього глінтвейну
На вулиці стало холодніше, тож ми всі шукаємо способи зігрітися. Хтось знаходить це в теплому пледі, або ж в гарячому супі. Але одним з найприємніших способів зігрітися є глінтвейн! До того ж, це відмінний противірусний засіб, який здатний впоратися із першими ознаками застуди. Приготуйте домашній глінтвейн за нашим рецептом і зігрівайтеся!
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Інгредієнти для класичного глінтвейну:
- Червоне сухе вино – 750 г
- Вода – ¼ ст.
- Цукор – 1 ст. л.
- Гвоздика – 7 шт.
- Мускатний горіх – щеп.
Приготування класичного глінтвейну:
- Надішліть гвоздику і щіпку мускатного горіха в турку. Потім залийте водою і відправте на вогонь. Прокип’ятіть суміш протягом 1 хвилини.
- Залиште на 15 хвилин охолонути.
- Налийте вино в каструлю з товстим дном і відправте на вогонь. Додайте цукор і настій спецій.
- Важливо не довести вино до кипіння!
- Зніміть гаряче вино з вогню і розлийте по склянках.
На смак і колір
Це не єдиний варіант приготування домашнього глінтвейну. Все залежить від спецій, які ви використовуєте. В цей напій також додають імбир, корицю, апельсин. Всі ці продукти можуть додаватися як в подрібненому, сушеному вигляді, так і свіжими – все залежить від ваших уподобань.
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