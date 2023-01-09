Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Домашнє какао з молоком: рецепт

09.01.2023

Для багатьох «смак дитинства» – це ароматне молочне какао! У холодну осінь цей напій особливо актуальний. Читайте рецепт домашнього какао від STB.UA.

какао

Какао допомагає не тільки зігрітися, але й підняти настрій! Цей напій, як і шоколад, стимулює розумову діяльність та служить своєрідним антидепресантом.

Інгредієнти:

  • какао-порошок – 1 ст. ложка,
  • молоко – 0, 5 л.,
  • цукор – 1 ст. ложка.

Для смаку можна додати ваніль або корицю.

Більше по темі: Як варити компот: корисні поради

Приготування:

  1. Візьміть невелику каструлю, налийте в неї молоко і поставте на вогонь. Молоко слід довести до кипіння. Не має значення, яке саме молоко ви оберете для напою.
  2. Після того, як молоко скипить, додайте в нього какао-порошок. Після цього додайте цукор. Розмішайте додані інгредієнти, щоб вони розчинилися у молоці. Грудочок бути не повинно.
  3. Залиште какао варитися на 5 хвилин. Після цього зніміть напій з плити і накрийте каструлю кришкою, щоб какао настоялося.
  4. Налийте какао в чашку. Його смачніше пити гарячим. Фінальний штрих – прикраса. Це може бути шоколадна стружка або кориця.

Більше по темі: Що приготувати з обліпихи: секрети Олега Ковальчука

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Домашнє какао з молоком: рецепт
Все буде добре

Класичний рецепт домашнього глінтвейну

 святкова мандаринка сала
Все буде добре

«Святкова мандаринка»: рецепт салату на Новий рік 2023

 рецепт мексиканского салата пиканте
Все буде добре

Салат на Новий рік 2023: мексиканський салат «Піканте»

 как сделать елку своими руками
Все буде добре

Як зробити декоративну ялинку своїми руками: майстер-клас Ольги Волкової

 Домашнє какао з молоком: рецепт
Все буде добре

Створюємо сніжинки та сніг власноруч

 Домашнє какао з молоком: рецепт
Все буде добре

Як зробити ялинкові іграшки своїми руками
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати