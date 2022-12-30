Салат Святкова мандаринка: рецепт салату на Новий рік 2023

«Святкова мандаринка»: рецепт салату на Новий рік 2023
30.12.2022
Приготуйте салат «Святкова мандаринка» на Новий рік 2023! Проста в приготуванні, ця страва стане справжньою окрасою вашого святкового столу. Дізнайтеся, як приготувати новорічний салат «Святкова мандаринка», в нашому матеріалі!
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Інгредієнти:
- Банка рибної консерви в олії
- Відварений рис – 150 г
- Яйця (відварені) – 2 шт.
- Кріп – 10 г
- Сіль, перець до смаку
- Домашній майонез – для заправки
- Морква (варена) – 3-4 шт. (для подачі)
- Гвоздика – 5 шт. (для подачі)
- Лавровий лист – 5 шт. (для подачі)
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Приготування:
- Розминаємо рибу виделкою. Яйця відварюємо, тремо на дрібній тертці. Рис відварюємо. Кріп дрібно нарізаємо.
- Змішуємо всі інгредієнти, заправляємо майонезом.
- Підготовлений салат скочуємо в кульки розміром з маленький мандарин.
Для подачі:
- Моркву відварюємо, охолоджуємо, чистимо й натираємо на дрібній тертці.
- Натерту моркву викладаємо у марлю, добре відтискуємо сік.
- Викладаємо моркву на пергаментний папір на деко.
- Сушимо у духовці при температурі 220 градусів 5-10 хвилин.
- Робимо із салату кульки.
- Обгортаємо їх зі всіх сторін підсушеною морквою. На одну кульку нам знадобиться приблизно 1 ст. л. моркви.
- У центрі кожної мандаринки розміщуємо гвоздику та лавровий лист.
Кілька секретів:
- При виборі моркви зверніть увагу на колір – чим яскравіша сира морква, тим насиченішим колір буде у «мандаринок».
- Обов’язково відіжміть сік натертої відвареної моркви – він може зіпсувати вигляд страви.
- Щоб салат добре формувався й не прилипав до рук, змочіть їх у холодній воді.
- Щоб надати салату текстури справжніх мандаринок, моркву потрібно просушити у духовці.
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