Як зробити декоративну ялинку своїми руками: майстер-клас Ольги Волкової
Перед новорічними святами ціни на штучні ялинки завжди божевільні. Дізнайтеся, з чого зробити ялинку в домашніх умовах, у майстер-класі Ольги Волкової. Це чудовий спосіб не тільки заощадити ваші гроші, а й добре провести час разом з усією родиною! Три оригінальні варіанти, як зробити декоративну ялинку своїми руками, вже в матеріалі.
Ялинка із соснових шишок
Вам знадобиться:
- Картон – 1 лист А4
- Шишки соснові – 11 штук (10 великих і 1 маленька для верхівки ялинки)
- Прозорий клей або лак для нігтів
- Фарба (золота) – 1 балончик
- Блискітки (сухі, золоті) – 1 баночка
- Кусачки
- Скотч
- Ножиці
- Клей «Гарячий пістолет»
- Лопатка для нанесення блискіток
Виготовлення:
- Беремо шишку й за допомогою кусачок або гострого ножа відділяємо лусочки.
- Далі потрібно зробити каркас: беремо картон, скручуємо його конусом і склеюємо збоку. Відрізаємо зайві шматки картону для рівної підставки.
- За допомогою клею «Гарячий пістолет» (замість нього можна використовувати ПВА) приклеюємо лусочки по колу, починаючи з опори конуса. Кожну лусочку наступного ряду клейте між нижніми двома, а не чітко одна над одною.
- Коли в лусочках буде весь конус, залиште його ненадовго підсохнути.
- Переходимо до фарбування нашої ялинки. Беремо фарбу будь-якого кольору, що подобається, і наносимо на конус з лусочками.
- Ялинка майже готова, залишилося її прикрасити. Наносимо прозорий клей або прозорий лак для нігтів на краї лусочок і посипаємо ялинку сухими блискітками.
Ялинка з паперу
Вам знадобиться:
- Конус з картону формату А3 (зеленого кольору)
- Гофрований папір – 2,5 м
- Тришарові паперові серветки темно-зеленого кольору – 1 упаковка
- Намистини для декору дрібні або середні: світло-рожеві – 3 шт, бежеві або білі – 3 шт, срібні – 3 шт.
- Дрібні срібні намистини – 15 шт.
- Степлер – 1 шт
- Готові паперові троянди – всього 80 шт.
- Ножиці
- Клей «Гарячий пістолет»
Виготовлення:
- Спочатку вам потрібно виготовити каркас для ялинки: беремо картон, скручуємо його конусом і склеюємо збоку. Надлишки картону відрізаємо знизу.
- Беремося за виготовлення троянди з гофрованого паперу. Відріжте квадрат розмірами приблизно 10 на 10 см, Складіть квадрат в чотири рази, а потім знову в чотири рази. Тепер за допомогою степлера зафіксуйте серединку.
- Вирізаємо ножицями коло. Робимо наш бутон більш об’ємним: для цього скручуємо кожен «пелюсток» в центр (чим далі рухаємося від центру, тим слабше скручуємо). Якщо бутон занадто вільно тримається, можна підклеїти кілька «пелюсток» в різних місцях. Таким же чином робимо троянду із серветки.
- Приклеюємо троянди до каркасу з картону.
- Ми обклеїли конус паперовими трояндами і отримали майже готову новорічну ялинку. Прикрасимо її намистинами. Прикріплюємо намистини в серединки троянд і між бутонів.
Ялинка достатку
Вам знадобиться:
- Сухі гілки винограду або верби (довжина = 60 см) – 1 пучок
- Дерев’яні палички для конуса тверді (довжина = 40 см) – 10 шт.
- Шпагат- 1 рулон (1,5–2 м)
- Клей «Гарячий пістолет»
- В’язальний дріт (чорний) – 50 см
- Гірлянда з білими лампочками (1 м) – 1 шт.
Для декору:
- Зірки анісу (бадьян) – 10 шт.
- Сухоцвіти фізалісу – 5 шт.
- Шишки – 8 шт.
- Палички кориці – 8 шт.
- Жолуді – 8 шт.
- Горіхи волоські – 5 шт.
- Білі великі намистини –20 шт.
Виготовлення:
- Робимо каркас ялинки. Сплетіть вінок, який стане основою. Зафіксувати вінок за допомогою в’язального дроту. У вінок вставляємо палички і фіксуємо їх зверху дротом і шпагатом.
- Просовуємо гнучкі гілки одна через одну разом з паличками, сплітаючи таким чином каркас ялинки. Плетемо вгору і закріплюємо нашу конструкцію дротом і клеєм.
- Декоруємо ялинку. Обмотуємо її шпагатом (візьміть приблизно 80 см), приклеюємо всі елементи декору до каркасу так, щоб ялинка виглядала гармонійно. Прикрашаємо намистинами і бантиками зі шпагату. Декоруємо ялинку гірляндою.
Video: З чого зробити ялинку в домашніх умовах
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