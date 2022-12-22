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Все буде добре

Як зробити декоративну ялинку своїми руками: майстер-клас Ольги Волкової

22.12.2022

Перед новорічними святами ціни на штучні ялинки завжди божевільні. Дізнайтеся, з чого зробити ялинку в домашніх умовах, у майстер-класі Ольги Волкової. Це чудовий спосіб не тільки заощадити ваші гроші, а й добре провести час разом з усією родиною! Три оригінальні варіанти, як зробити декоративну ялинку своїми руками, вже в матеріалі.

як зробити ялинку своїми руками

Ялинка із соснових шишок

Вам знадобиться:

  • Картон – 1 лист А4
  • Шишки соснові – 11 штук (10 великих і 1 маленька для верхівки ялинки)
  • Прозорий клей або лак для нігтів
  • Фарба (золота) – 1 балончик
  • Блискітки (сухі, золоті) – 1 баночка
  • Кусачки
  • Скотч
  • Ножиці
  • Клей «Гарячий пістолет»
  • Лопатка для нанесення блискіток

Виготовлення:

  1. Беремо шишку й за допомогою кусачок або гострого ножа відділяємо лусочки.
  2. Далі потрібно зробити каркас: беремо картон, скручуємо його конусом і склеюємо збоку. Відрізаємо зайві шматки картону для рівної підставки.
  3. За допомогою клею «Гарячий пістолет» (замість нього можна використовувати ПВА) приклеюємо лусочки по колу, починаючи з опори конуса. Кожну лусочку наступного ряду клейте між нижніми двома, а не чітко одна над одною.
  4. Коли в лусочках буде весь конус, залиште його ненадовго підсохнути.
  5. Переходимо до фарбування нашої ялинки. Беремо фарбу будь-якого кольору, що подобається, і наносимо на конус з лусочками.
  6. Ялинка майже готова, залишилося її прикрасити. Наносимо прозорий клей або прозорий лак для нігтів на краї лусочок і посипаємо ялинку сухими блискітками.

як зробити ялинку своїми руками

Ялинка з паперу

Вам знадобиться:

  • Конус з картону формату А3 (зеленого кольору)
  • Гофрований папір – 2,5 м
  • Тришарові паперові серветки темно-зеленого кольору – 1 упаковка
  • Намистини для декору дрібні або середні: світло-рожеві – 3 шт, бежеві або білі – 3 шт, срібні – 3 шт.
  • Дрібні срібні намистини – 15 шт.
  • Степлер – 1 шт
  • Готові паперові троянди – всього 80 шт.
  • Ножиці
  • Клей «Гарячий пістолет»

Виготовлення:

  1. Спочатку вам потрібно виготовити каркас для ялинки: беремо картон, скручуємо його конусом і склеюємо збоку. Надлишки картону  відрізаємо знизу.
  2. Беремося за виготовлення троянди з гофрованого паперу. Відріжте квадрат розмірами  приблизно 10 на 10 см, Складіть квадрат в чотири рази, а потім знову в чотири рази. Тепер за допомогою степлера зафіксуйте серединку.
  3. Вирізаємо ножицями коло. Робимо наш бутон більш об’ємним: для цього скручуємо кожен «пелюсток» в центр (чим далі рухаємося від центру, тим слабше скручуємо). Якщо бутон занадто вільно тримається, можна підклеїти кілька «пелюсток» в різних місцях. Таким же чином робимо троянду із серветки.
  4. Приклеюємо троянди до каркасу з картону.
  5. Ми обклеїли конус паперовими трояндами і отримали майже готову новорічну ялинку. Прикрасимо її намистинами. Прикріплюємо намистини в серединки троянд і між бутонів.

як зробити ялинку своїми руками

Ялинка достатку

Вам знадобиться:

  • Сухі гілки винограду або верби (довжина = 60 см) – 1 пучок
  • Дерев’яні палички для конуса тверді (довжина = 40 см) – 10 шт.
  • Шпагат- 1 рулон (1,5–2 м)
  • Клей «Гарячий пістолет»
  • В’язальний дріт (чорний) – 50 см
  • Гірлянда з білими лампочками (1 м) – 1 шт.

Для декору:

  • Зірки анісу (бадьян) – 10 шт.
  • Сухоцвіти фізалісу – 5 шт.
  • Шишки – 8 шт.
  • Палички кориці – 8 шт.
  • Жолуді – 8 шт.
  • Горіхи волоські – 5 шт.
  • Білі великі намистини –20 шт.

як зробити ялинку своїми руками

Виготовлення:

  1. Робимо каркас ялинки. Сплетіть вінок, який стане основою. Зафіксувати вінок за допомогою в’язального  дроту. У вінок вставляємо палички і фіксуємо їх зверху дротом і шпагатом.
  2. Просовуємо гнучкі гілки одна через одну разом з паличками,  сплітаючи таким чином каркас ялинки. Плетемо вгору і закріплюємо нашу конструкцію дротом і клеєм.
  3. Декоруємо  ялинку. Обмотуємо її шпагатом (візьміть приблизно 80 см), приклеюємо всі елементи декору до каркасу так, щоб ялинка виглядала гармонійно. Прикрашаємо намистинами і бантиками зі шпагату. Декоруємо ялинку гірляндою.

Video: З чого зробити ялинку в домашніх умовах

Дізнайтеся, як зробити ялинку своїми руками, в майстер-класі Ольги Волкової. Це чудовий спосіб не тільки заощадити ваші гроші, а й добре провести час разом з усією родиною

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