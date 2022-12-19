Цукерки з гречки: запечений трюфель на День святого Миколая

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Все буде добре

Запечений трюфель із гречки: рецепт до Дня святого Миколая

19.12.2022

Ви також нечасто даєте дитині цукерки, бо вважаєте солодке не надто корисним? Експерти «Все буде добре» переконані в іншому! Тому поділилася секретним рецептом цукерок, які можна їсти без будь-якої шкоди для здоров’я. А крім того, вони стануть чудовим подарунком до Дня святого Миколая.

цукерки з гречки

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Складові:

  • Гречана мука (мелена гречка) –  175 г
  • Йогурт – 250 г
  • Пюре з чорносливу – 160 г
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Какао-порошок – 2 ст. л.
  • Рослинна олія – ​​1 ч. л.
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Чорнослив – 6 шт.
  • Ваніль
  • Кунжут

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Спосіб приготування:

  1. Змішайте олію, какао, соду. Збийте йогурт і фруктове пюре.
  2. Додайте цукор, олію, ваніль. Порціями всипте борошно в йогуртово-фруктову суміш.
  3. Замісити м’яке тісто. Скачайте невеликі кульки, всередину вкладіть дрібно нарізаний чорнослив.
  4. Викладіть цукерки на деко. Випікайте 15 хв при температурі 180 °С.
  5. Зверху прикрасьте медом, кунжутом або какао.

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