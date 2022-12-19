Цукерки з гречки: запечений трюфель на День святого Миколая

Запечений трюфель із гречки: рецепт до Дня святого Миколая
Ви також нечасто даєте дитині цукерки, бо вважаєте солодке не надто корисним? Експерти «Все буде добре» переконані в іншому! Тому поділилася секретним рецептом цукерок, які можна їсти без будь-якої шкоди для здоров’я. А крім того, вони стануть чудовим подарунком до Дня святого Миколая.
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Складові:
- Гречана мука (мелена гречка) – 175 г
- Йогурт – 250 г
- Пюре з чорносливу – 160 г
- Цукор – 1 ст. л.
- Какао-порошок – 2 ст. л.
- Рослинна олія – 1 ч. л.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Чорнослив – 6 шт.
- Ваніль
- Кунжут
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Спосіб приготування:
- Змішайте олію, какао, соду. Збийте йогурт і фруктове пюре.
- Додайте цукор, олію, ваніль. Порціями всипте борошно в йогуртово-фруктову суміш.
- Замісити м’яке тісто. Скачайте невеликі кульки, всередину вкладіть дрібно нарізаний чорнослив.
- Викладіть цукерки на деко. Випікайте 15 хв при температурі 180 °С.
- Зверху прикрасьте медом, кунжутом або какао.
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