Рецепт миколайчиків – як приготувати розписні миколайчики? Рецепт покроковий

«Миколайчики»: рецепт розписних пряників від Тетяни Литвинової
«Миколайчики» – це розписні пряники до Дня святого Миколая. Експерт-кулінар Тетяна Литвинова розкрила всі секрети приготування розписних пряників з козульного тіста, які ви можете приготувати як подарунок близьким до Дня святого Миколая! Як приготувати смачні розписні «миколайчики», читайте в матеріалі.
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Інгредієнти:
- Цукор – 250 г
- Вода (окроп) – ½ ст.
- Вершкове масло – 100 г
- Борошно пшеничне – 300 г
- Борошно житнє – 200 г
- Яйця – 3 шт.
- Сода – ½ ч. л.
- Сіль – 1 дрібка
- Кориця – 2 ч. л.
- Мускатний горіх – 1 ч. л.
- Цукрова пудра – ½ ст.
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Приготування:
Зваріть карамель:
- Половину цукру нагрійте без води в глибокій сковороді на повільному вогні до темно-коричневого кольору і сизого диму. Влийте окріп, постійно помішуючи. Додайте другу половину цукру.
- Остудіть приблизно до 70 градусів. Додайте маргарин або масло, потім всипте суміш спецій. Остудіть.
- Додайте 1 ціле яйце і 2 жовтки. Поступово додавайте борошно. Замісіть тісто – спочатку в мисці, потім вимісіть на столі до стану еластичного пластиліну: викладіть тісто на стіл, обваляйте в борошні, вимісити; потроху підсипайте на стіл борошно.
- Поставте в холодильник до затвердіння.
- Розкатайте тонко холодне тісто. Виріжте по картонних шаблонах фігурки. Випікайте в духовці 4–7 хвилин при температурі 180 градусів.
Глазур:
- Збийте яєчні білки з цукровою пудрою.
- Остигле печиво прикрасити глазур’ю.
Трафарети для прикрашання пряників:
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