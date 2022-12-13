Пряники «миколайчики»: рецепт покроково
Здивувати гостей смачним частуванням і зробити оригінальні «миколайчики» можна з тих продуктів, які у вас є під рукою! Дивіться, як приготувати пряники «миколайчики» всього за півгодини. Покроковий рецепт «миколайчиків» уже в матеріалі.
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Складові для тіста:
- Борошно – 300 г
- Мед – 3 ст. л.
- Вершкове масло – 100 г
- Цукор – 150 г
- Яйця – 2 шт.
- Розпушувач – 10 г
- Какао – 25 г
- Імбир – 30 г
Складові для начинки:
- Чорнослив – 200 г
- Волоські горіхи – 100 г
Складові для глазурі:
- Сік – 0,5 лимона
- Цукрова пудра – 100 г
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Приготування тіста:
- Змішайте сухі інгредієнти – борошно, какао, розпушувач і прянощі. Додайте суміш з м’якого масла, цукру та меду.
- Ретельно перемішайте, дайте охолонути, потім додайте яйця.
- Вимішайте тісто, розкатайте та сформуйте пряники. Покладіть начинку між двома половинками та склейте їх.
- Випікайте 15 хвилин за температури 200 градусів. Після випікання змастіть пряники глазур’ю.
Приготування начинки:
Перемолоти чорнослив з волоськими горіхами в блендері (або порубати ножем). Можна замінити будь-яким джемом або варенням.
Приготування глазурі:
Для глазурі розмішайте лимонний сік з цукровою пудрою до стану млинцевого тіста. Нанести зверху на готові, трохи охололі пряники.