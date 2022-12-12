Новорічні ігри 2023 для компанії під час блекауту

Ігри для компанії на Новий рік 2023: розваги під час блекауту

Новий рік – це момент справжнього дива, яке асоціюється не тільки із застіллям і очікуванням бою курантів, а й з вечерею в компанії найближчих людей! Українці неймовірно очікують рік Кроля! І навіть в умовах блекауту ми залишаємося єдиними, незламними та сильними! Як наповнити новорічну ніч у 2023 році приємними враженнями? Редакція STB.UA зібрала для вас види розваг для всієї родини, які можливі навіть під час блекауту.

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Новий рік 2023 стане для українців особливим моментом. Кожен загадає одне спільне бажання, яке обов’язково здійсниться! Навіть якщо новорічний стіл буде при свічках, це здатне привнести в ніч див особливу енергію. Пропонуємо вам список ігор для компанії, в які можна зіграти без електрики!

Виды развлечений в Новогоднюю ночь во время блекаута

Пророцтва на надувних кулях. Ви можете прикрасити кімнату святковими кульками, попередньо написавши на них побажання на наступний 2023 рік. Кожен, хто заходить у кімнату, навмання обирає собі кулю і після 00:00 дізнається, що ж саме на нього чекає!

Побажання в мішечках. Оберіть дві людини: одній з них віддайте мішечок із побажаннями, а іншій — з іменами всіх присутніх. Так, кожен з них буде зачитувати ім’я і побажання на рік. Не забувайте, що всі слова повинні бути позитивними і веселими! Та голове — кожному бажаємо миру!

Гра «Новорічні атрибути». Кожен по черзі називає по одному новорічному атрибуту (ялинка, мандарини, гірлянди та інше). Той, у кого закінчаться всі варіанти, вибуває з гри, отримуючи символічне покарання. Ну, а для переможця варто підготувати приз!

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Гра «Сніжки». Зробіть з вати сніжки і підготуйте ємності, в які їх можна буде кидати. Поділіть компанію на дві команди (або більше, залежно від кількості осіб). Поставте ємності на зручну відстань. Команди отримують певну кількість кульок (наприклад, по одній для кожної людини) і намагаються по черзі влучити у запропоновану ціль. Команда-переможець отримує приз або загадує бажання суперникам.

Гра «Тост за алфавітом». По черзі кожен промовляє побажання своїм друзям в алфавітному порядку. Якщо хтось не може придумати тост на певну букву, то програє, отримуючи завдання від своїх друзів.

Гра «Крокодил». Без допомоги звуків один з компанії показує слово або прислів’я, яке інші повинні відгадати. Було б чудово, якби ви обрали для гри саме новорічну тематику. Той, хто відгадає слово, буде показувати наступне. А загадуватиме той, хто показував попереднє завдання.

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Гра «Новорічні новини». Вам необхідно підготувати таблички для всіх учасників із набором слів, не пов’язаних один з одним. Після того як кожен отримає свою табличку, йому необхідно якомога швидше придумати новини із зазначеними словами. У результаті ви отримаєте дуже смішні новорічні історії.

Гра «Веселі малюнки». На великому картонному аркуші зробіть два отвори для рук. Гравці повинні будуть намалювати пензликом мандарин, сніговика, новорічну ялинку, просунувши руки в отвори. При цьому учасникам не буде видно те, що вони малюють. Приз отримає найталановитіший художник.

Гра «Подарунок долі». У будинку при вході вішають мішок, куди кожен гість кладе невеликий подарунок. У розпал вечора хтось навмання виймає звідти подарунки і роздає.

Гра «Хто я?». Для цієї гри вам знадобляться наліпки і ручка. Оберіть, кому ви бажаєте написати певного героя, або реальну особу. Обміняйтеся з друзями наліпками, які недивлячись почепіть собі на лоб. Починайте вгадувати, ставлячи послідовні логічні запитання: “Я жінка?”, “Я реальная людина?” тощо. У разі, якщо ви отримуєте відповідь “Ні”, черга переходить до наступного гравця.

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