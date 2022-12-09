Як зробити штучний сніг і сніжинки з паперу своїми руками

Створюємо сніжинки та сніг власноруч

Вже замислюютесь, як прикрасити будинок до Нового року 2023? Бажаєте додати трошки затишку та відчуття казки? Пропонуємо відволіктися і поринути у світ рукоділля та справжньої медитації. Адже така справа ладна точно заспокоїти і налаштувати на думки про краще! Наш експерт з хендмейду Ольга Волкова підготувала ексклюзивний майстер-клас зі створення снігу і сніжинок! Захопливе заняття для батьків і дітей, до того ж унікальні прикраси тільки додадуть настрою та потішать ваших рідних! Покрокове виготовлення виробів дивіться в нашому відео!

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Як зробити 3D-сніжинки

Знадобляться:

Папір (довжина 25 см, ширина 0,5 см) – 20 шт. Клей

Виготовлення:

Для початку потрібно викласти дві смужки хрест-навхрест і скріпити їхні середини звичайним клеєм. Далі викладіть смужки спочатку під низ, а потім зверху (принцип кошика\ефект переплетення). Має бути 5 горизонтальних смужок і 5 вертикальних. Відстань між смужками може бути різною. Крайні смужки по квадрату потрібно склеїти, щоб краї не зміщувалися. Далі потрібно у кожному куті загортати смужки та склеювати між собою. З одного кута вийде по 2 пелюстки, а серединні смужки мають бути вільними. Другу частину можна зробити такого ж кольору або контрастною. З’єднуємо дві частини сніжинки, накладаючи пелюстки на вільні смужки, та склеюємо між собою.

Сніжинки в техніці квілінг

Наступний варіант сніжинки в техніці квілінг – це невеликі відрізки паперу, що згортаються ролами та вигинаються в різні форми. Такі сніжинки можна використовувати для декору листівок, новорічного подарунка або ялинки. Для цього знадобляться смужки, що продаються в магазинах для творчості, вони так і називаються «смужки для квілінгу». Також, щоб загортати папір, вам знадобиться інструмент для квілінгу, він продається в наборі з папером, але можна зробити альтернативу. Взяти сірник, розділити його навпіл, але не до кінця, та протягувати папір крізь сірник, загортаючи в рол.

У такій техніці можна зробити 3 форми.

Перша – це крапля. Для цього потрібно центр рола відсунути в сторону, а протилежний край притиснути пальцями та склеїти. Так ми отримаємо форму краплі.

Наступна форма – це око. Потрібно скрутити смужку в рол, центр не зміщувати, кінці кола притиснути, край склеїти. Таким чином, вийде форма, що нагадує око.

Остання форма – туге коло. Потрібно скрутити смужку дуже туго, не розправляючи центр, і відразу ж склеїти.

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Для сніжинки в техніці квілінг нам знадобиться 18 елементів, тобто по 6 кожної форми.

Для початку потрібно сформувати центр. Для цього візьміть 6 елементів форми око та з’єднайте краї між собою. Далі візьміть елементи у формі краплі й склейте в проміжках центру. І крайні елементи – тугі кола, приклейте до кінців форми краплі.

Сніг своїми руками

Далі робимо сніг. На дотик він, як справжній, так само блищить і скрипить.

Для цього нам знадобляться:

Крохмаль

Блискітки

Пінка для гоління

Змішайте все між собою в тій кількості, що вам потрібна.

Такий штучний сніг ідеально підійде для дитячої творчості.

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