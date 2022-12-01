Пряники «миколайчики»: рецепт покроково

Здивувати гостей смачним частуванням і зробити оригінальні «миколайчики» можна з тих продуктів, які у вас є під рукою! Дивіться, як приготувати пряники «миколайчики» всього за півгодини. Покроковий рецепт «миколайчиків» уже в матеріалі.

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Складові для тіста:

Борошно – 300 г

Мед – 3 ст. л.

Вершкове масло – 100 г

Цукор – 150 г

Яйця – 2 шт.

Розпушувач – 10 г

Какао – 25 г

Імбир – 30 г

Складові для начинки:

Чорнослив – 200 г

Волоські горіхи – 100 г

Складові для глазурі:

Сік – 0,5 лимона

Цукрова пудра – 100 г

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Приготування тіста:

Змішайте сухі інгредієнти – борошно, какао , розпушувач і прянощі. Додайте суміш з м’якого масла, цукру та меду . Ретельно перемішайте, дайте охолонути , потім додайте яйця. Вимішайте тісто, розкатайте та сформуйте пряники. Покладіть начинку між двома половинками та склейте їх . Випікайте 15 хвилин за температури 200 градусів. Після випікання змастіть пряники глазур’ю .

Приготування начинки:

Перемолоти чорнослив з волоськими горіхами в блендері (або порубати ножем). Можна замінити будь-яким джемом або варенням.

Приготування глазурі:

Для глазурі розмішайте лимонний сік з цукровою пудрою до стану млинцевого тіста. Нанести зверху на готові, трохи охололі пряники.

Video: Пряники миколайчики: рецепт покроково Пряники миколайчики - це прекрасне частування до свята День святого Миколая. Покроковий рецепт пряників миколайчиків шукайте в матеріалі