Домашній глінтвейн: рецепт класичний

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Все буде добре

Класичний рецепт домашнього глінтвейну

01.12.2022

На вулиці стало холодніше, тож ми всі шукаємо способи зігрітися. Хтось знаходить це в теплому пледі, або ж в гарячому супі. Але одним з найприємніших способів зігрітися є глінтвейн! До того ж, це відмінний противірусний засіб, який здатний впоратися із першими ознаками застуди. Приготуйте домашній глінтвейн за нашим рецептом і зігрівайтеся!

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Інгредієнти для класичного глінтвейну:

  • Червоне сухе вино – 750 г
  • Вода – ¼ ст.
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Гвоздика – 7 шт.
  • Мускатний горіх – щеп.

 Приготування класичного глінтвейну:

  1. Надішліть гвоздику і щіпку мускатного горіха в турку. Потім залийте водою і відправте на вогонь. Прокип’ятіть суміш протягом 1 хвилини.
  2. Залиште на 15 хвилин охолонути.
  3. Налийте вино в каструлю з товстим дном і відправте на вогонь. Додайте цукор і настій спецій.
  4. Важливо не довести вино до кипіння!
  5. Зніміть гаряче вино з вогню і розлийте по склянках.

На смак і колір

Це не єдиний варіант приготування домашнього глінтвейну. Все залежить від спецій, які ви використовуєте. В цей напій також додають імбир, корицю, апельсин. Всі ці продукти можуть додаватися як в подрібненому, сушеному вигляді, так і свіжими – все залежить від ваших уподобань.

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