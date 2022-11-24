Насипний пиріг з яблуками – рецепт швидкого насипного пирога

Насипний пиріг з яблуками
24.11.2022
Немає часу возитися з тістом, а сім’я просить смачних, ароматних пирогів? Приготуйте насипний пиріг без тіста всього за 7 хвилин. Більше часу для себе і рідних – менше часу біля плити! Читайте, як приготувати насипний пиріг, у матеріалі.
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Інгредієнти:
- Борошно – 0,5 ст.
- Манна крупа – 0,5 ст.
- Цукор – 0,5 ст.
- Розпушувач – 2 ч. л.
- Кориця – 1 ч. л.
- Яблуко – 4 шт.
- Вершкове масло – 100 г
- Волоські горіхи – 3 ст. л.
- Родзинки – жменя
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Приготування:
- Змішати сухі інгредієнти.
- Натерти на тертці очищені яблука.
- У форму для випічки натерти заморожене масло, зверху посипати невеликим шаром з сухих інгредієнтів.
- Викладіть шар з яблук і горіхів.
- Потім знову посипати сухою сумішшю.
- Додати другий шар з начинки і зверху посипати сухою сумішшю.
- Присипати тертим вершковим маслом.
- Відправити в духовку на 30 хвилин за температури 180 градусів.
- Посипати цукром за 5 хвилин до готовності.
- Остудити готовий пиріг.
- Присипати цукровою пудрою і листям м’яти.
Смачного!
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