Насипний пиріг з яблуками – рецепт швидкого насипного пирога

Насипний пиріг з яблуками

Немає часу возитися з тістом, а сім’я просить смачних, ароматних пирогів? Приготуйте насипний пиріг без тіста всього за 7 хвилин. Більше часу для себе і рідних – менше часу біля плити! Читайте, як приготувати насипний пиріг, у матеріалі.

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Інгредієнти:

Борошно – 0,5 ст.

0,5 ст. Манна крупа – 0,5 ст.

0,5 ст. Цукор – 0,5 ст.

0,5 ст. Розпушувач – 2 ч. л.

2 ч. л. Кориця – 1 ч. л.

1 ч. л. Яблуко – 4 шт.

4 шт. Вершкове масло – 100 г

100 г Волоські горіхи – 3 ст. л.

3 ст. л. Родзинки – жменя

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Приготування:

Змішати сухі інгредієнти. Натерти на тертці очищені яблука. У форму для випічки натерти заморожене масло, зверху посипати невеликим шаром з сухих інгредієнтів. Викладіть шар з яблук і горіхів. Потім знову посипати сухою сумішшю. Додати другий шар з начинки і зверху посипати сухою сумішшю. Присипати тертим вершковим маслом. Відправити в духовку на 30 хвилин за температури 180 градусів. Посипати цукром за 5 хвилин до готовності. Остудити готовий пиріг. Присипати цукровою пудрою і листям м’яти.

Смачного!

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