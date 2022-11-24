Як пріготвовіть квашену капусту з гарбузом і апельсином: рецепт покроково

Капуста квашена швидкого приготування: додаємо гарбуз і апельсин

Чи існує рецепт квашеної капусти швидкого приготування? Будьте впевнені, що так! Квашена капуста швидкого приготування з гарбузом і апельсином – саме те, що вам потрібно взимку. В нашому матеріалі читайте рецепт приготування від проєкту «МастерШеф».

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Квашена капуста швидкого приготування з гарбузом і апельсином

Складові:

капуста – 3 кг

3 кг гарбуз – 200 г

200 г цукор – 150 г

150 г апельсин – 1 шт.

1 шт. вода – 1 л

1 л яблучний оцет – 50 мл

50 мл сіль – 2 ч. л.

2 ч. л. рослинна олія – ​​50 мл

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Приготування:

Капусту нашаткувати великими шматками. Гарбуз очистити від шкірки та насіння, натерти на крупній тертці. Апельсин очистити від насіння, подрібнити разом зі шкіркою. Змішати капусту, гарбуз, апельсин і 50 г цукру. Всю суміш пересипати в емальовану каструлю. Приготувати розсіл: змішати воду, сіль, 100 г цукру, яблучний оцет, рослинну олію. Закип’ятити. Залити капусту киплячим розсолом. Настоювати добу.

Смачного!

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