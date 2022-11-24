Проєкти
Танці. World of Dance
Танці. World of Dance
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Як ти
Як ти
 Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Серіали
Серіали
Всі проєкти
ru
Все буде добре

Капуста квашена швидкого приготування: додаємо гарбуз і апельсин

24.11.2022

Чи існує рецепт квашеної капусти швидкого приготування? Будьте впевнені, що так! Квашена капуста швидкого приготування з гарбузом і апельсином – саме те, що вам потрібно взимку. В нашому матеріалі читайте рецепт приготування від проєкту «МастерШеф»

ж

Більше на тему: Найкращі рецепти борщу від «Страва честі»

Квашена капуста швидкого приготування з гарбузом і апельсином

Складові:

  • капуста 3 кг
  • гарбуз 200 г
  • цукор 150 г
  • апельсин 1 шт.
  • вода 1 л
  • яблучний оцет 50 мл
  • сіль 2 ч. л.
  • рослинна олія ​​50 мл

рецепт

Більше на тему: Харчування для жінок: що повинно бути в раціоні кожної дівчини

Приготування:

  1. Капусту нашаткувати великими шматками.
  2. Гарбуз очистити від шкірки та насіння, натерти на крупній тертці.
  3. Апельсин очистити від насіння, подрібнити разом зі шкіркою.
  4. Змішати капусту, гарбуз, апельсин і 50 г цукру.
  5. Всю суміш пересипати в емальовану каструлю.
  6. Приготувати розсіл: змішати воду, сіль, 100 г цукру, яблучний оцет, рослинну олію. Закип’ятити.
  7. Залити капусту киплячим розсолом.
  8. Настоювати добу.

Смачного!

Читайте більше цікавих новин у Viber Все буде добре

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Як пріготвовіть квашену капусту з гарбузом і апельсином: рецепт покроково
Все буде добре

Солянка збірна: рецепт покроково

 ячневый хлеб рецепт
Все буде добре

Домашній хліб з ячною крупою: рецепт від Ігоря Місевича

 Як пріготвовіть квашену капусту з гарбузом і апельсином: рецепт покроково
Все буде добре

Насипний пиріг з яблуками

 Як пріготвовіть квашену капусту з гарбузом і апельсином: рецепт покроково
Все буде добре

Що приготувати на вечерю: топ 5 страв

 сырники рецепт
Все буде добре

Простий рецепт сирників

 Як пріготвовіть квашену капусту з гарбузом і апельсином: рецепт покроково
Все буде добре

Як приготувати яйця оригінально
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати