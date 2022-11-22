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Все буде добре

Що приготувати на вечерю: топ 5 страв

22.11.2022

Щовечора будь-яка господиня задається питанням : Що  приготувати на вечерю? Ми підготували топ-5 ідей смачних страв, які точно сподобаються Вашим коханим.

1.Свинячі стейки з яблуками

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Для приготування цієї страви краще обрати міцні і  кисло-солодкі яблука. Свинячий стейк з фруктами не тільки буде ситною і смачною, але й оригінальною вечерею для ваших близьких.

Інгредієнти:

  • свинина (стейки) – 4 шт.
  • великі яблука – 2 шт.
  • лимонний сік – 1 ст.л.
  • рослинне масло – 2 ст.л.
  • біле вино – 50 мл
  • мелений імбир на кінчику ножа
  • цукор – 1 ст.л.
  • сіль, перець за смаком

Як приготувати свинячі стейки з яблуками?

  1. Чистимо яблука. Очистіть їх від шкірки і серцевини, наріжте тонкими шматочками і збризніть лимонним соком.
  2. Посмажте стейки. Для цього спершу м’ясо потрібно посолити і поперчити, потім обсмажити на олії до золотистого кольору.
  3. Готуємо соус. Очищені яблука, яблука, імбир, цукор, біле вино поміщаємо до сотейника і тушкуємо на невеликому вогні 5 хвилин.
  4. Подаємо стейки з яблучним соусом та улюбленим гарниром.

2. Чахохбілі з курки

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Чахохбілі – національне грузинське блюдо, різновид м’ясного рагу. Спочатку його готували виключно з фазана, але з часом стали робити з будь-якої домашньої птиці. Подавати чахохбілі можна з гарніром на свій смак.

Інгредієнти:

  • курка -1/2 шт.
  • цибуля – 1 шт.
  • морква – 1 шт.
  • помідори – 3 шт.
  • часник – 5 зубчиків
  • прянощі – 1/2 ст.л.
  • волоські горіхи – 10 шт.
  • зерна граната – 5 г
  • зелень кінзи – 2 ст.л.
  • цукор – 1 ст.л.
  • сіль, перець за смаком

Як приготувати чахохбілі з курки?

  1. Курку розділити на шматочки середнього розміру і обсмажити на сковорідці без додавання масла.
  2. Цибулю і моркву дрібно нарізати і обсмажити до золотистого кольору.
  3. Помідори нарізати теж дрібно, посолити, всипати цукор і злегка їх розім’яти. Перекласти помідори в сотейник, поставити на вогонь і додати обсмажені цибулю і моркву.
  4. Потім додати обсмажену курку, перемішати і протушкувати кілька хвилин.
  5. Додати кінзу і часник. Всипати волоські горіхи і сухі спеції. Чахохбілі перекласти в глибокий посуд і прикрасити зернами граната.

   3. Запечена риба у фользі з цибулею

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Дораду, запечену у фользі з помідорами і цибулею, можна подавати разом з овочевим салатом або картопляним гарніром.

Інгредієнти:

  • дорада – 1 шт. (400 г)
  • червона цибуля – 1 шт.
  • ріпчаста цибуля – 1 шт.
  • помідори – 1-2 шт.
  • лимон – 1/2 шт.
  • оливкова олія, сіль, перець за смаком
  • зелений базилік для прикраси

Як приготувати запечену рибу у фользі з цибулею?

  1. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями, а томати – тонкими кружечками.
  2. Маринуємо дораду, натираючи її чорним перцем і сіллю. Поміщаємо всередину риби білу частину зеленої цибулі.
  3. З фольги згортаємо конверт. На дно конверта кладемо помідори і цибульні півкільця, потім рибу і накриваємо її пір’ям зеленого лука.
  4. Дораду збризкуємо оливковою олією і лимонним соком, щільно закриваємо конверт.
  5. У гарячу духовку (180 °) ставимо рибу приблизно на 40 хвилин. При подачі прикрашаємо зеленим базиліком.

4. Смажений рис зі свининою

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Економічний та смачний варіант вечері в китайському стилі.

Інгредієнти:

  • свинина – 225 г
  • заморожений зелений горошок – 1/2 склянки
  • варений рис – 400 гр
  • рисовий оцет – 2 ст.л.
  • імбир (тертий) – 1 ч.л.
  • зелена цибуля – 1 пучок
  • морква – 2 шт.
  • рослинне масло – 2 ст.л.
  • яйця – 2 шт.
  • соєвий соус – 2 ст.л. + 1/4 ч.л.
  • рубаний часник – 1 зубчик

Як приготувати смажений рис по-китайськи?

  1. У великій сковороді нагріти 1 столову ложку олії на сильному вогні.
  2. Тим часом, в невеликій мисці, злегка збити яйця з 1/4 чайної ложки соєвого соусу.
  3. Додати яйця в сковороду і перемішати. Готувати без перемішування протягом хвилини, потім скласти в рулет за допомогою кухонного лопатки. Перекласти яйця на робочу поверхню і нарізати шматочками шириною 1 см.
  4. Протягом 30 секунд обсмажуємо часник, імбир і білу частину зеленої цибулі в воке (на крайній випадок, у великій сковороді). Після додаємо свинину і смажимо її, розбиваючи м’ясо дерев’яною ложкою, поки воно не приготується.
  5. Додаємо моркву, горох і раніше приготований рис і перемішуємо.
  6. Після виливаємо 2 столові ложки соєвого соусу, оцет, додаємо приготоване яйце і готуємо, постійно помішуючи, близько 2 хвилин. Посипаємо рубаним зеленою цибулею і подаємо на стіл

5. Спагеті Болоньєзе від Джеймі Олівера

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Болоньєзе – це м’ясний соус у вигляді рагу створений в Італії, подається з різними видами пасти, традиційно перевага віддається спагетті.

Інгредієнти:

  • яловичий фарш – 500 гр
  • спагетті – 500 гр
  • консервовані помідори – 400 гр
  • в’ялені помідори – 280 гр
  • червоне вино – 200 мл
  • копченого бекону з прошарками жиру – 6 шматочків
  • свіжий розмарин – 2 гілочки
  • часник – 2 зубчики
  • цибуля – 1 шт.
  • оливкова олія – ​​1 ст.л.
  • сир пармезан за смаком

Як приготувати Спагеті Болоньєзе від Джеймі Олівера?

  1. Для початку смажимо бекон холодного копчення з прожилками. У глибоку сковорідку наливаємо 1 столову ложку оливкової олії і обсмажуємо 6 шматочків бекону.
  2. Потім рубаємо листя розмарину на дрібні шматочки і додаємо до бекону. Після додаємо нарізану цибулю і часник. Постійно все перемішуємо приблизно 5 хвилин.
  3. Додаємо фарш. Розбийте будь грудочки дерев’яною ложкою для того, щоб фарш краще перемішався з іншими інгредієнтами.
  4. Виливаємо вино в сковорідку. Якщо Ви готуєте пасту для дітей, то не переживайте. Поки страва готується, все вино випарується. Додаємо консервовані помідори до фаршу, перемішуємо. Помідори роздушіть ложкою.
  5. Викладаємо в’ялені помідори в кухонний комбайн і подрібнюємо їх. Отримане викладіть в сковорідку і гарненько перемішайте.
  6. Накрийте сковороду кришкою і поставте гарячу духовку (180 °) приблизно на 1 годину. Зніміть кришку через 30 хвилин, і якщо рагу виглядає сухим, додайте трохи води.
  7. Поки соус готується, займемося приготуванням спагетті. Можна вибрати будь-який вид макаронів, але найчастіше Болоньєзе подають зі спагеті. Після того, як вони зваряться, додаємо кілька ложок соусу і перемішуємо.
  8. Збризніть оливковим маслом для того, щоб макарони НЕ злиплися. Розкладіть пасту по тарілках, зверху додайте хорошу ложку Болоньєзе. Натріть сир Пармезан прямо на готову страву.

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