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Солянка збірна: рецепт покроково

02.11.2022

М’ясна і ситна збірна солянка – рецепт, який любить багато господинь. Щоправда, деякі вважають, що на приготування цього супу йде багато сил і часу. Насправді ж це не так. Класичний рецепт відомої солянки збірної зовсім нескладний. Читайте покроковий рецепт збірної солянки та радуйте своїх рідних і близьких смачною та ситною вечерею.

Солянка збірна м'ясна – рецепт класичної збірної солянки

Інгредієнти:

  • вода – 2,5-3 л
  • яловичина / свинина на кісточці – 600 гр
  • копчені реберця – 300 гр
  • шинка і копчена ковбаса – по 200 г
  • маслини / оливки – 100 г
  • каперси (не обов’язково) – 50 г
  • огірки солоні – 2-4 шт.
  • горошини перцю запашного – 2-3 шт.
  • цибуля – 2 шт.
  • 1-2 лаврових листки – 1-2 шт.
  • томатна паста і рослинне масло – 2 ст. л.
  • вершкове масло – 1 ст. л.
  • лимон
  • петрушка
  • сметана
  • перець, сіль

Спосіб приготування:

  1. Викладаємо в каструлю копчені реберця і яловичину або свинину на кістці. Заливаємо водою і доводимо до кипіння. Знімаємо піну, кладемо одну очищену цибулину і варимо на повільному вогні протягом 2 годин. За 15 хвилин до готовності кладемо лавровий лист, перець-горошок і солимо.
  2. З готового бульйону дістаємо м’ясо, цибулину і спеції. Зціджуємо його.
  3. М’ясо відокремлюємо від кістки. Нарізаємо соломкою всі м’ясні продукти, у тому числі й приготоване м’ясо. Огірки теж ріжемо соломкою і кладемо до бульйону.
  4. Далі робимо зажарку. Очищаємо і нарізаємо другу цибулину, обсмажуємо на сковороді з вершковим маслом, перчимо, солимо. Після того, як ми додали томатну пасту, даємо соусу потомитися ще 3-5 хв. Потім відправляємо до бульйону.
  5. Переклавши всі м’ясні продукти до каструльки, додаємо нарізані кружечками маслини і варимо суп на повільному вогні приблизно 10-15 хв.
  6. Потім кладемо каперси, знову перчимо і солимо. Даємо солянці настоятися під закритою кришкою приблизно 15 хвилин.
  7. Додаємо до кожної тарілку часточку лимона, сметану і зелень. Страва готова до подачі.

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